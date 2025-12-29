THY, 100 milyon TL’lik hisse geri alımı yaptı

Türk Hava Yolları, yürürlükte bulunan hisse geri alım programı kapsamında pay geri alımı yaptı. Şirket, Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemle pay başına 264 TL ile 264,5 TL fiyat aralığından toplam 379 bin TL nominal değerli hisse satın aldı.

Geri alınan payların sermayedeki payı açıklandı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamada, geri alım işleminin 21 Mayıs 2025 tarihinde yapılan Genel Kurul’da onaylanan program çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda, ağırlıklı ortalama 264,25 TL fiyat üzerinden yapılan alımın toplam bedelinin 100,1 milyon TL olduğu bildirildi. İşlem sonrası geri alınan payların toplam nominal değeri 6.655.244 TL’ye ulaşırken, bu tutarın şirket sermayesine oranı yüzde 0,482264 olarak hesaplandı.