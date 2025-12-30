THY 61 iç hat seferini karşılık iptal etti

HÜSEYİN ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları Basın İletişim Başkanı Yahya Üstün, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şunları açıkladı. “Değerli misafirlerimiz, Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri

http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler.

Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”ifadesinde bulundu.