THY, AerCap firmasından 25 adet dar gövde uçağı kiralayacak

HY, AerCap firmasından 2027 -2029 arasında teslim alacağı 25 adet dar gövde uçağı 12 yıllığına kiralayacak.

KAP’ta yer alan açıklama şöyle:

Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz, AerCap firmasından 2027 ve 2029 yılları arasında teslim alınmak üzere 25 adet dar gövde uçağın 12 yıl süre ile kiralanmasına karar vermiştir.