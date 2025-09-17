THY Air Europa'da hisse oranını artıracak mı? Şirketten açıklama geldi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, İspanyol havayolu şirketi Air Europa'daki hisse oranını artırmayı düşünmediklerini söyledi.

"Air Europa'nın sahibi olmakla ilgilenmiyoruz"

Sevilla'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Bolat, "Air Europa'nın sahibi olmakla değil şirketle birlikte çalışmakla ilgileniyoruz" dedi.

"THY Air Europa'nın sermayesinde pay sahibi olacak"

THY'nin yapacağı 300 milyon euro hisseye çevrilebilir tahvil yatırımını hatırlatan Bolat, şirketin bu yatırım ile Air Europa'nın sermayesinde yüzde 25 ile yüzde 27 arasında pay sahibi olacağını belirtti.

Bolat anlaşmanın Air Europa'da yüzde 20 pay sahibi olan International Airlines Group (IAG) tarafından onaylandığını ifade etti.

"Teklifte bulunan havayolları kabul edilmedi"

Bolat ayrıca Air Europa'dan pay almak için teklifte bulunan diğer havayollarının sundukları iş modellerinden dolayı hissedarlar tarafından kabul edilmediğini belirtti.