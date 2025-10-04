THY Başkanı Bolat'tan Boeing açıklaması: Uçak siparişimizin politikayla doğrudan bir ilgisi yok

  1. Ekonomim
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye’nin ABD ile yaptığı Boeing anlaşmasıyla ilgili olarak ayrıntıları paylaştı. Bolat, uçak siparişlerinin ABD-Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerle bağlantısı olmadığını ifade etti.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Boeing’le yapılan yeni uçak anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. THY’nin 2033 yılı hedeflerine değinen Bolat, “Türkiye’deki en büyük ikinci holdingiz. 100 bine yakın çalışanımız var. 2033’te filomuzdaki uçak sayısını 813’e çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

“Boeing’le 2.5 yıldır görüşüyoruz” 

CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına katılan Bolat yaptığı açıklamada Boeing’le uzun süredir devam eden görüşmelerin detaylarını anlattı. “Boeing ile 2,5 yıldır temas halindeyiz. Yaklaşık 1,5 yıl önce fiyat konusunda mutabakata vardık, ancak motor anlaşmaları henüz netleşmemişti” dedi.

Motor tedarik sürecinin havacılıkta en kritik kalemlerden biri olduğuna dikkat çeken Bolat, “Uçağın kanadına takılan motorlar için ayrı, bakım için ayrı anlaşmalar yapılıyor. Motorlar her 5 yılda bir bakıma gider, 30 yılda 6 kez bakım yapılır. Bu nedenle sağlam bir bakım anlaşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Airbus siparişi Fransa ile ilişkiler gerilimliyken verildi”

THY’nin Airbus’tan yaptığı büyük siparişe de değinen Bolat, “2023’ün son aylarında Airbus’tan 355 uçak siparişi verdik. O dönem Fransa ile ilişkilerimiz çok iyi değildi, ancak Dışişleri Bakanlığı’nın da görüşünü aldık. ‘Türkiye’nin menfaati neyse ona odaklanın’ dendi, biz de siparişi verdik” açıklamasında bulundu.

“225 uçağın 75’i için imzalar tamam”

Yeni siparişlerin kapsamına ilişkin bilgi veren Bolat, “Toplam 225 uçak alıyoruz. Bunların 75’inin imzası atıldı; 50’si kesin, 25’i opsiyonlu. Ayrıca 150 dar gövdeli uçak daha alınacak” dedi.

Bolat, siparişlerin siyasi gelişmelerden etkilenmediğini belirterek, “Uçak siparişimizin politikayla doğrudan bir ilgisi yok. Kendini ispat etmemiş modelleri tercih etmiyoruz. 777’nin test uçuşları sürüyor, bu uçağa ne kadar ihtiyacımız olacağını analiz ediyoruz” diye konuştu.

“THY, Erdoğan-Trump görüşmesinde gündeme gelmedi”

Boeing anlaşmasının siyasi bir gündem maddesi olmadığını da vurgulayan Bolat, “Erdoğan-Trump zirvesinde THY ile ilgili hiçbir konu konuşulmadı. Biz zaten anlaşmamızı önceden tamamlamıştık” dedi.

THY’nin büyüme hedeflerine değinen Bolat, “Havacılık ekosistemi tüm dünyada genişliyor. Boeing siparişlerini de bu büyüme vizyonu doğrultusunda verdik. Ekonomiye katkımız önemli; 2033 itibarıyla Türkiye’nin milli gelirine katkımız yüzde 6,8’e ulaşacak” ifadelerini kullandı.

