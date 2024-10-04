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THY, bir yıl sonra ilk kez hisse geri alımı yaptı

Türk Hava Yolları (THY), yaklaşık bir yıl aradan sonra hisse geri alım programı kapsamında ilk kez geri alım yaptı.

Haber Merkezi
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THY, bir yıl sonra ilk kez hisse geri alımı yaptı
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Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 03 Ekim 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 270 TL ile 272 TL arasında (ağırlıklı ortalama 271 TL) işlem gören THY hisselerinden toplam 331.000 TL nominal değerinde alım yapıldı.

THY en son 18 Ekim 2023 tarihinde hisse geri alımı yapmıştı.

Bu son işlemle birlikte geri alınan payların nominal değeri toplamda 5.128.044 TL'ye ulaşırken, bu miktar THY'nin toplam sermayesi içerisinde yüzde 0,371597'lik bir oran oluşturdu.

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