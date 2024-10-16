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THY, "İnovaLİG 2024" yarışmasında ödül kazandı

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "İnovaLİG 2024" yarışmasında ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi
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THY, "İnovaLİG 2024" yarışmasında ödül kazandı
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen yarışmanın ödül töreninde, THY Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç, "İnovasyon Yaşam Döngüsü" kategorisindeki ödülü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltunç, inovasyonun tüm süreçlerde ve iş yapış şekillerinde sürdürülebilir başarıyı sağlayan temel bir güç olduğunu belirtti.

"Global arenadaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz"

THY olarak bu vizyonla hareket ettiklerini kaydeden Kızıltunç, "Dünya havacılık sektöründe başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve ülkemizi global arenada en iyi şekilde temsil etmek için inovasyon kültürünü her alanda destekliyoruz. Bu ödül töreni, Türkiye'nin vizyoner firmalarını bir araya getirerek, ülkemizin rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynuyor. Ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak bizler de teknolojik yenilikleri yakından takip ederek hayata geçiriyor, global arenadaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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