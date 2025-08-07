THY, İspanyol havacılık devinin hisselerini alacak!

İspanyol havayolu şirketi Air Europa'da hisse alımı için bağlayıcı olmayan görüşmeler yürüten THY çok yakında bağlayıcı teklif vermeye hazırlandığını, yönetim kurulu kararı ve onayının ardından bunu kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

THY, Air Europa için KAP'a görüşmeler yaptığını bildirmişti

THY haziran ayında KAP'a yaptığı açıklamada Air Europa'da yatırım ve ortaklık fırsatlarının incelenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan görüşmeler yaptığını duyurmuştu. Air Europa ile ilgilenen diğer havayolu şirketlerinden Air France-KLM geçen hafta yaptığı açıklamada hisse alımından vazgeçtiğini duyurmuştu. Süreçteki bir diğer havayolu Alman Lufthansa da dün Air Europa'da hisse almaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

"Air Europa ile ilgileniyoruz"

THY'nin ikinci çeyrek sonuçlarının ardından yatırımcı ilişkileri tarafından dün düzenlenen telekonferansta konuya ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, KAP duyurusundan bu yana görüşmelerin devam ettiği belirtilerek, "(Air Europa ile) Hala çok ilgileniyoruz, çok yakında bağlayıcı bir teklif vermeye hazırlanıyoruz. Ancak henüz o aşamaya gelmedik. Yönetim kurulunun onayı ve kararı alınır alınmaz kamuoyuna duyuracağız" denildi.

THY'nin küresel ağı tamamlayacak

THY'nin Air Europa'ya olan ilgisinin temelinde THY'nin "değer yaratma" ve "sinerji oluşturma" motivasyonu olduğu belirtilerek; Air Europa'nın Latin Amerika ve İber Yarımadası'nda hem yolcu hem de kargo segmentlerinde çok güçlü bir varlığa sahip olduğu ve bu durumun THY'nin küresel ağını tamamlayıcı nitelikte olduğu vurgulandı.