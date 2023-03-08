THY iştirakindeki payları satıyor
Türk Hava Yolları, iştiraki Vergi İade Aracılık AŞ'de sahip olduğu yüzde 30,00 oranındaki payların satışına karar verdi.
Türk Hava Yolları (THY), ana iş kolları dışında faaliyet gösteren iştiraki Vergi İade Aracılık'taki yüzde 30 payların satışına karar verdi.
Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada kararın, uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda alındığı belirtildi.
Türk Hava Yolları'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Ortaklığımızın uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz ana iş kollarımız dışında faaliyet gösteren iştirakimiz Vergi İade Aracılık A.Ş'de Ortaklığımızın sahip olduğu %30,00 oranındaki payların satışına karar vermiştir.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."