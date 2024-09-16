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THY, kara listede 440 kişi olduğunu açıkladı

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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THY, kara listede 440 kişi olduğunu açıkladı
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Dün İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağının seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmişti.

Kara listede 440 kişi bulunuyor

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor."

 

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