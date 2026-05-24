THY, Körfez’deki krizi fırsata çevirdi: Hedef dünya liderliği

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times’ın haberine göre Türk Hava Yolları, Körfez merkezli rakiplerinin savaş nedeniyle yaşadığı operasyonel sorunların ardından Avrupa-Asya hattındaki yolcu trafiğinde payını artırdı.

Haberde, Dubai, Abu Dabi ve Doha merkezli havayolu şirketlerinin Orta Doğu’daki çatışmalardan ciddi şekilde etkilendiği belirtilirken, İstanbul Havalimanı’nın çatışmalar boyunca tam kapasite çalışmaya devam ettiği vurgulandı.

Financial Times’a değerlendirmelerde bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, yolcu büyümesinin şirketin öngörülerinden daha hızlı gerçekleşebileceğini ifade etti. Şeker, şirketin nihai hedefinin “dünya liderliği” olduğunu söyledi.

THY’nin 2033 yılına kadar filosunu 850 uçağa çıkarmayı planladığı belirtilen haberde, bu büyüklüğün şirketi uluslararası koltuk kapasitesine göre dünyanın en büyük üç havayolundan biri haline getirebileceği kaydedildi.

Doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Şirketin son aylarda bazı uçaklarını Orta Doğu ve ABD hatlarından Asya ve Afrika rotalarına kaydırdığı aktarılırken, mart ayında birçok uçuşta doluluk oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde ayrıca THY’nin Körfez bölgesindeki tarifeli uçuşları yeniden başlatmak için birkaç hafta daha bekleyeceği, ancak ekim ayına kadar savaş öncesindeki günlük uçuş sayılarına dönmeyi hedeflediği ifade edildi.

Öte yandan savaş sonrası jet yakıtı fiyatlarının yaklaşık iki katına çıktığına dikkat çekilen haberde, THY’nin yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını hedge işlemleriyle güvence altına aldığı belirtildi.

Şirketin maliyet baskısını azaltmak amacıyla seyahat, konferans ve sponsorluk harcamalarında kesintiye gittiği, ancak uçak içi yemek hizmetlerinde tasarruf yapılmayacağı aktarıldı.

İflas eden ABD'li şirketin uçaklarının alınması için görüşülüyor

Financial Times, THY’nin 350 destinasyonluk ağındaki 21 hattı kapattığını, bazı zarar eden hatların ise uzun menzilli uçuşlara yolcu taşıdığı için açık tutulduğunu yazdı.

Haberde ayrıca şirketin iflas eden ABD merkezli Spirit Airlines filosundaki bazı uçakları satın almak için görüşmeler yürüttüğü bilgisine yer verildi.

THY’nin önümüzdeki dört yılda yaklaşık 36 geniş gövdeli uçak teslim almasının beklendiği, Çin, Japonya, Avustralya, ABD, Kanada ve Latin Amerika’ya yeni uçuş planları yaptığı kaydedildi.