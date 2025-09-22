  1. Ekonomim
THY, Orta ve Kuzey Avrupa'ya özel kampanyasını duyurdu: İşte bilet fiyatları ve geçerli ülkeler

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’den Münih, Düseldorf, Köln Londra, Manchester, Edinburg, Cenevre, Zurih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo, ve. Helsinki gidecek yolcularına kampanya yaptı.

THY, Orta ve Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcularına avantajlı fiyatlarla uçuş imkânı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 1 Ekim 2025 tarihine kadar satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2025 – 18 Mart 2026 tarihleri aralığında Münih, Düseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine 169 dolar ; Londra, Manchester, Edinburg ve diğer İngiltere şehirlerine 189 dolar ; Cenevre, Zurih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo, Helsinki ve daha bir çok Avrupa şehirlerine 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş yapabilecekler.
 
Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.

