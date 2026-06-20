THY, sürdürebilirlik finansmanı ile küresel havacılığın dönüşümüne katkı sağlayacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Boğaziçi Üniversitesi’nin bu yıl gerçekleştirdiği ve Academy of Sustainable Finance, Accounting, Accountability & Governanc (ASFAAG) tarafından altıncısı düzenlenen “Net Sıfır Atık Çağında Yeşil Finansman ve Muhasebenin Geleceğini Şekillendirmek” temalı konferansta THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, şirketinsürdürülebilirlik vizyonunu ve sürdürülebilir finansman alanındaki öncü çalışmalarımızı paylaştı.

Şeker, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Türk Hava Yolları olarak, sürdürülebilirliği 2033 stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. 2050 yılındaki Karbon Nötr Havayolu hedefimiz doğrultusunda ilerlerken, sektörümüze yön veren yenilikçi finansal çözümler ve sürdürülebilirlik bağlantılı finansman gibi stratejik adımlarla küresel havacılığın dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirliğin geleceğine yön veren bu vizyoner ve kıymetli etkinlikte emeği geçen organizasyon komitesine, tüm akademisyenlere ve değerli katılımcılara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.