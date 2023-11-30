THY Teknik, Plus Ultra Hava Yolları’nın uçak bakımına başladı

THY Teknik AŞ’den yapılan açıklamada, "Plus Ultra Hava Yolları, Airbus A330 tipi uçaklarının bakım operasyonlarını bize emanet etti. İlk uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı tesislerimizde karşıladık. İspanya menşeli Plus Ultra ile uzun soluklu bir işbirliği için ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesinde bulundu.