  3. THY, uçakların zamanında kalkış oranını açıkladı
Türk Hava Yolları (THY) uçakların zamanında kalkış oranının yüzde 80.7'ye yükseldiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY uçaklarının zamanında kalkış oranıyla ilgili sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

Ekşi, "Zamanında kalkıyoruz. Zamanında kalkışta 2025 Ocak ayından bugüne ortalama %80.7 zamanında kalkış oranı ile güzel bir seviyeye ulaştık. Sizleri emniyet ve kalite ile varacağınız yere zamanında ulaştırıyor olmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

