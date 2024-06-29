THY Yönetim Kurulu Başkanı duyurdu: 1000 kabin memuru, 900 pilot alacağız

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında soruları yanıtladı.

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Avrupa'da bir numarayız

* THY'nin 2003 yılında 65 uçağı vardı. 2005'te Avrupa'nın 10. hava yoluydu. THY bugün Avrupa'da bir numara. Bir tek Ryanair ile çekişiyoruz ama onları geçmiş olacağız.

İstanbul Havalimanı'nda 3 pist aynı anda çalışacak

* Geçen yıl 83,5 milyon yolcu taşıdık. Yüzde 60 transit yolcumuz var. Ülkemize turist getirmeye odaklandık.

* Çok güzel bir havalimanımız var. Dünyanın tam ortasında. Memnunuz.

* İstanbul Havalimanı'na getirdiğimiz herhangi bir yolcuyu ortalama 2,5 saatte destinasyonuna götürüyoruz. Bu bizim network genişliğimizi gösteriyor. Taksi süresine baktığımızda saatlik 107-108'lere çıktık. Avrupa'nın çok üzerinde.

* Havalimanı büyük oranda oturdu. 3 pistin aynı anda işlediği bir yer haline geliyor. Dünyada ikinci olacak. Bu yapıldığında saatte 130 operasyon yapılabilecek. 1,5 yıl içinde İstanbul Havalimanı'nda taksi süreleri azalacak, iniş kalkış süreleri kısalacak.

Rötarların nedenleri

* Havalimanlarında kalkış iznini ve slotları Brüksel'deki Euro Control veriyor. İstanbul'da hava güneşli olduğu halde örneğin Macaristan'da hava muhalefeti olduğunda Euro Control izin vermiyor. Yolcu bunu bilmiyor. Ukrayna'nın hava sahası da kapalı. Bu rötar ve yoğunluğun sebeplerinden biri de bu.

* Hiçbir hava yolu uçaklarının yerde olmasını istemez. Yerde duran uçak firmaya zarar yazar. O yüzden uçakları arka arkaya dizeriz. Avrupa'ya giden bir uçağımız bir iki saat gecikse tüm seferler aksar. Rötarların bir nedeni Avrupa'da yaşanan yoğunluk. Avrupa'daki havalimanları Kovid öncesi seviyesine hala dönemedi.

* 900 pilot, 1000 kabin memuru alacağız

* 2021 yılında 5561 pilotumuz varmış. 2021'den itibaren pilot alımına başladık. Filoyu modernleştireceğiz. 2023 yılını 6755 pilotla bitirmişiz. Neredeyse yeni bir hava yolu filosu kurmuşuz. 1 yıl içinde THY'ye yaklaşık 900 pilot daha alacağız.

* Kabin memuru 2019 yılında 12 bindi. Şu anda da 15 bin kabin memuru var. 1000'e yakın kabin memuru alınacak.

* AJet ilk başladığında iç hat olarak başladı. AJet'in bir misyonu da Ankara'yı 3. büyük turizm başkenti yapmak. Dünyada turizmde bir numara İstanbul. Paris ve Londra'yı geçti.

ABD'de yeni uçuş destinasyonları olacak mı?

* Trump ve Joe Biden tartışması sırasında Türkiye reklamı girdi. ABD'den gelen turistler iyi para bırakıyor. ABD'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 1,3 milyon oldu. 3-4 yıl içerisinde 2,5 milyonu buluruz diye tahmin ediyorum. ABD'de 14 noktaya uçuyoruz. En son Denver açıldı. Philadelphia, Memphis, Orlando yeni düşündüğümüz yerler.

* Avustralya'ya gidildi. Melbourne ve Sydney'den yolcu taşıyorduk. Avustralya'da çok büyük Yunan ve Makedon nüfusu ve Kıbrıs Türkleri de var. Avustralya'ya iyi bilet satıyorduk. Şimdi Singapur'a uçup oradan da yolcu alıp Melbourne'a uçuyoruz. 2026 yılında daha büyük uçaklarımız hizmete girdiğinde Melbourne'a aktarmasız direkt uçacağız.

AJet'in hedefi ne? Neden ismi değişti?

* Anadolu Jet ile Ankara üzerinden birçok şehre uçuyorduk. Şimdi AJet kendi yönetimi var, kendi bütçe hedefi var. AJet'in 10 yıl içinde 200 uçaklık filo kurma ve Ankara'ya 5 milyon turist getirme hedefi var. Neden isim değişti? Avrupa'dan Sabiha Gökçen ve Ankara'ya turist getirmek istiyoruz. Akılda kalıcı bir isim olsun istedik.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporculara 1 milyon mil

* THY, Türk spor kulüplerine yıllardır sponsor oluyor. Bir bütçe tanımlıyoruz bunu da biletlerde kullanıyoruz. Kimseye nakit para vermiyoruz. 14 federasyonun bütçeleri var. Bu bütçeleri tanımlıyoruz. Federasyonlar 'Biz şu tarihte şuraya gideceğiz' derse biz biletleri ayarlıyoruz. Federasyon önceden haber verilirse biz biletleri business class olarak upgrade ediyoruz. Eğer son dakika haber verilirse ve uçakta yer olmazsa, para verip business class bilet almış yolcumuza "Biz seni uçurmayacağız" diyemiyoruz. Voleybol federasyonu bize 10 gün önceden haber verdi. Arkadaşlarımız baktı o uçuşta sadece 3 kişilik business class yeri vardı. Uçuşun değiştirilmesi de istenirse de bunun bize maliyeti oluyor, biz bunu da karşılıyoruz ama bize önceden bildirilmesi gerekiyor.

* Federasyonları ayırmıyoruz. Spor Bakanlığı'na bir bütçe tahsis edeceğiz. Artık Spor Bakanlığı karar verecek spor federasyonlarına bütçe dağıtımını Bakanlık yapacak. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olan sporculara 1 milyon mil, 2. olan sporculara 500 bin mil vereceğiz. Artık şampiyon sporcularımız önceden ister business class, ister normal biletini önceden alabilecek. Ampüte Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Her birine millerini verdik.

2 yıl içinde THY uçaklarında internet ücretsiz olacak

* 2010 yılından beri Avrupa'nın en iyi hava yolu seçiliyoruz. En iyi yemek, en iyi uçak içi eğlence sistemimiz var. Anadolu Jet internet bağlantılarını TSI firması ve TÜRKSAT beraber sağlayacak. Şu anda bazı AJet uçaklarında internet var ama tüm uçaklarımıza 1 sene içinde başlayacak. 2 yıl içinde de tüm THY uçaklarına ücretsiz internet hizmetine başlayacağız. Hiçbir kota da olmayacak. Şu anda mesajlaşma ücretsiz ama 2 yıl içinde yolcu ücretsiz bir şekilde film indirme gibi internetin tüm hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

* Uçak alımında ise bizim almayı planladığımız 600 uçağın 225 civarı geniş gövde, kalanı da dar gövde olacaktı. Boeing'deki kalite sıkıntıları henüz giderilmedi. Hala Boeing Max'te aylık 15 adete çıkılamadı. Hem Boeing'de, hem de Airbus'ta geniş gövde üretiminde sıkıntılar var. Motor bulunmasında problemler var. Boeing uçakları alım sürecinde Boeing'in kalite konusunda garantilerini görmemiz lazım.