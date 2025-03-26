THY, zamanında kalkış oranını açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) yıl başından itibaren alınan verilere göre zamanında kalkış oranı yüzde 84,7’e ulaştı.

"Zamanında kalkış puanımız yüzde 84,7’e ulaştı"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Zamanında kalkıyoruz. Yıl başından itibaren zamanında kalkış puanımız yüzde 84,7’e ulaştı. İstanbul kalkışlı seferlerimizde bu oran yüzde 88,1; Maşallah diyoruz. Ekiplerimize bu başarı için tebrik ve teşekkür ediyorum” paylaşımında bulundu.