THY, zamanında kalkış oranını açıkladı
Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı başından itibaren yaptığı uçuşlar için zamanında kalkış oranını yüzde 84,7’ye çıkarmayı başardı.
Türk Hava Yolları (THY) yıl başından itibaren alınan verilere göre zamanında kalkış oranı yüzde 84,7’e ulaştı.
"Zamanında kalkış puanımız yüzde 84,7’e ulaştı"
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Zamanında kalkıyoruz. Yıl başından itibaren zamanında kalkış puanımız yüzde 84,7’e ulaştı. İstanbul kalkışlı seferlerimizde bu oran yüzde 88,1; Maşallah diyoruz. Ekiplerimize bu başarı için tebrik ve teşekkür ediyorum” paylaşımında bulundu.
Zamanında kalkıyoruz ✈️— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 26, 2025
Yıl başından itibaren zamanında kalkış puanımız %84,7'ye ulaştı.
İstanbul kalkışli seferlerimizde bu oran %88,1
Maşallah diyoruz.👏
Ekiplerimize bu başarı için tebrik ve teşekkür ediyorum.
Emniyet ve kalite ile tam zamanında ✈️ 🇹🇷 pic.twitter.com/3ww5NVe0px