THY’den 30 Ağustos Zafer Bayramı bilet kampanyası: Yurt içi 1030 lira
Türk Hava Yolları(THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103 yılından tüm yurt içi uçuşlar için 1.030 liradan başlayan kampanya yaptı.
THYnin yaptığı kampanyada yolcular 30-31 Ağustos tarihlerinde alacakları bilet ile 1 Kasım 2025-15 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanına 1.030 liradan başlayan fiyatlarla uçacak.
Kampanya, uçuşların 26 Aralık 2025-1 Ocak 2026 tarihleri arasındaki seferleri kapsamadığı belirtildi.
