  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. THY'den Boeing uçaklarının alımına dair açıklama
Takip Et

THY'den Boeing uçaklarının alımına dair açıklama

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Boeing uçaklarının alımına ilişkin "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi." ifadesini kaydetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY'den Boeing uçaklarının alımına dair açıklama
Takip Et

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, THY'nin ABD'li uçak firması Boeing'den uçak almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

THY İletişim Başkanı Üstün, "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi." ifadesini kullandı.

Getir'de yollar ayrılıyor: Mubadala yatırımdan çekiliyorGetir'de yollar ayrılıyor: Mubadala yatırımdan çekiliyorEkonomi
Şişecam Tarsus’taki yeni enerji camı hatlarını devreye aldıŞişecam Tarsus’taki yeni enerji camı hatlarını devreye aldıŞirket Haberleri

 

Ekonomi
Manisa'da üzüm toplama sezonu sürüyor
Manisa'da üzüm toplama sezonu sürüyor
İlber Ortaylı’nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap: Emektar insanlarımızı incitti, büyük bir haksızlık
İlber Ortaylı’nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap geldi!
Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
Bakan Yumaklı TARSİM ödemeleri için tarih verdi: 46,5 milyar lira hesaplara yatırılacak
Bakan Yumaklı TARSİM ödemeleri için tarih verdi
Getir'de yollar ayrılıyor: Mubadala yatırımdan çekiliyor
Getir'de yollar ayrılıyor: Mubadala yatırımdan çekiliyor
TÜRK-İŞ’ten adil vergi çağrısı geldi: En ağır bedeli hep işçiler ödüyor
TÜRK-İŞ’ten adil vergi çağrısı geldi: En ağır bedeli hep işçiler ödüyor