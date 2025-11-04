THY'den dev adım: SunExpress'in tamamını almak için teklif verildi

Türk Hava Yolları (THY), 1990 yılında kurulan ortak iştiraki SunExpress üzerindeki kontrolünü tamamen ele geçirmek üzere önemli bir adım attı. İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın haberine göre, THY, Alman ortağı Lufthansa'nın elindeki yüzde 50 hisseleri satın alarak SunExpress'in tek sahibi olmayı hedefliyor. Ancak kaynaklar, THY'nin bu stratejik hamlesine Lufthansa'nın sıcak bakmadığını ve hisse satışını şimdilik reddettiğini belirtiyor.

Satın alma bedeli 1.25 milyar dolar

SunExpress, özellikle 2024 yılında elde ettiği rekor sonuçlarla dikkat çekiyor. Şirketin toplam değerinin yaklaşık 2.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu durumda, Turkish Airlines'ın Lufthansa'ya ait yüzde 50 hisse için en az 1.25 milyar dolar ödemesi gerekiyor. Ancak Alman tarafı, kârlı bu yatırımını bırakma niyetinde olmadığını açıkça ortaya koydu.

THY'nin genişleme ve stratejik hamleleri

THY'nin SunExpress'i tamamen bünyesine katma arzusu, şirketin genel büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Türk Hava Yolları, özellikle AJet üzerinden büyümeyi hedefliyor.

THY, Avrupa ile Orta Doğu arasındaki pazar fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Stratejik planlarda, Ankara ile ilişkileri düzelmiş olan Suriye'nin hava sahasının yeniden açılması da önemli bir hedef olarak yer alıyor.

SunExpress hamlesine ek olarak, Türk Hava Yolları'nın Avrupa pazarındaki gücünü artırmak için İspanyol havayolu Air Europa'ya 300 milyon avro yatırım yaparak %26 hisse almayı planladığı bildiriliyor. Bu adım, sektördeki rakipler olan Lufthansa, Air France ve British Airways'e karşı atılmış stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

Rakamlarla SunExpress

Kuruluş Yılı: Şirket 1990 yılında kuruldu.

2024 Yılı Geliri: Yıllık gelir 2.2 Milyar Dolar olarak gerçekleşti.

2024 Yılı Net Kârı: Şirket, 164 Milyon Dolar ile rekor bir net kâr elde etti.

Taşınan Yolcu Sayısı: 2024 yılında 15 Milyon Yolcu taşındı.

Mevcut Filo Büyüklüğü: Filo şu anda 88 Uçaktan oluşuyor.

2033 Filo Hedefi: Şirket, 2033 yılına kadar uçak sayısını 150'ye çıkarmayı hedefliyor.

Tahmini Şirket Değeri: Sektördeki tahmini toplam şirket değeri Yaklaşık 2.5 Milyar Dolar.