THY’den kampanya: Güney Avrupa’ya gidiş-dönüş 129 dolar

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyada yolcular 26 Eylül 2025 tarihine kadar satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2025 – 15 Mart 2026 tarihleri aralığında Atina ve Selanik’e 129 dolardan Roma, Milano ve diğer İtalya şehirlerine 169 dolardan Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 199 dolar; Paris’e 209 dolar Lizbon ve Porto’ya ise 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri alınabilecek. Fiyatlar acentelerde değişiklik gösterebilir.