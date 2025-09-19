  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. THY’den kampanya: Güney Avrupa’ya gidiş-dönüş 129 dolar
Takip Et

THY’den kampanya: Güney Avrupa’ya gidiş-dönüş 129 dolar

Türk Hava Yolları(THY), Türkiye’den Güney Avrupa’ya seyahat edecek yolcularına avantajlı kampanya yaptı. 26 Eylül 2025 tarihine kadar satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2025 – 15 Mart 2026 tarihleri aralığında geçerli olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY’den kampanya: Güney Avrupa’ya gidiş-dönüş 129 dolar
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyada yolcular 26 Eylül 2025 tarihine kadar satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2025 – 15 Mart 2026 tarihleri aralığında Atina ve Selanik’e 129 dolardan Roma, Milano ve diğer İtalya şehirlerine 169 dolardan Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 199 dolar; Paris’e 209 dolar Lizbon ve Porto’ya ise 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri alınabilecek. Fiyatlar acentelerde değişiklik gösterebilir.

Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘vergisiz döviz düzeni’ iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘vergisiz döviz düzeni’ iddialarına yanıt
Otobüs sektöründe bir şirket daha iflas bayrağını çekti: Firma resmen duyurdu
Otobüs sektöründe bir şirket daha iflas bayrağını çekti: Firma resmen duyurdu
Doğal gaz son 10 yılda üretim rekoru kırdı! Enerjide zirveye oturdu
Doğal gaz son 10 yılda üretim rekoru kırdı! Enerjide zirveye oturdu
Hibrit güneş sistemi, Türkiye’nin enerji açığını azaltabilir mi?
Hibrit güneş sistemi, Türkiye’nin enerji açığını azaltabilir mi?
104 dönümlük serada tropikal meyve zenginliği: 20’den fazla çeşit yetiştiriliyor
104 dönümlük serada tropikal meyve zenginliği: 20’den fazla çeşit yetiştiriliyor
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı