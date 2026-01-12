THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 15 Ocak'a kadar satın alacakları biletlerle 2 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasındaki cuma, cumartesi ve pazar günleri dışında KKTC'ye, her şey dahil, vergiler hariç bin liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.