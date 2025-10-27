  1. Ekonomim
  THY'nin 'Aile Yılı' indiriminden 662 bin 499 kişi faydalandı
THY'nin 'Aile Yılı' indiriminden 662 bin 499 kişi faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Hava Yollarının (THY) 'Aile Yılı' kapsamında 3 kişi ve üzeri ailelere sağladığı indirimden 662 bin 499 kişinin yararlandığını açıkladı.

THY'nin 'Aile Yılı' indiriminden 662 bin 499 kişi faydalandı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Hava Yollarının avantajlı biletleriyle, ailelerimiz gökyüzünde de birlikte. 'Aile Yılı'nda 3 kişi ve üzeri aileler, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçuyor. 2025 yılının ilk 9 ayında THY indiriminden 662 bin 499 vatandaşımız faydalandı" denildi.

