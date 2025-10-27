THY'nin 'Aile Yılı' indiriminden 662 bin 499 kişi faydalandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Hava Yollarının (THY) 'Aile Yılı' kapsamında 3 kişi ve üzeri ailelere sağladığı indirimden 662 bin 499 kişinin yararlandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Hava Yollarının avantajlı biletleriyle, ailelerimiz gökyüzünde de birlikte. 'Aile Yılı'nda 3 kişi ve üzeri aileler, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçuyor. 2025 yılının ilk 9 ayında THY indiriminden 662 bin 499 vatandaşımız faydalandı" denildi.
