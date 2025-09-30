THY'nin alacağı 737 Max uçaklarıyla ilgili Boeing'den yeni adım

Türk Hava Yolları'nın (THY) geçen hafta duyurduğu 225 adet yolcu uçağı satın alma kararıyla gündeme gelen ABD'li Boeing firmasından dikkat çeken bir adım geldi.

Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Boeing, 737 Max’in yerini alabilecek yeni nesil dar gövdeli bir yolcu uçağı üzerinde çalışmalara başladı. Projenin henüz erken geliştirme aşamasında olduğu ve şirket içi tasarım çalışmaları ile motor üreticileriyle yapılan ön görüşmelerin yapıldığı aktarıldı.

Motor İngiltere'den

Haberde, Boeing CEO’su Kelly Ortberg’in yılın başlarında İngiltere’de Rolls-Royce yöneticileriyle yeni uçak için motor geliştirilmesi konusunda bir araya geldiği belirtildi. Ayrıca şirketin ticari uçaklar biriminde, daha önce yeni tip uçak geliştirme projelerini yönetmiş deneyimli bir ismin kıdemli ürün lideri olarak görevlendirildiği bildirildi.

Bu gelişmeler, özellikle yatırımcılar ve yolcular arasında 737 Max’in güvenliğine ilişkin artan endişelerin gölgesinde yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Alaska Airlines’a ait bir uçağın havadayken panelinin kopması, Boeing için 2019’daki iki ölümcül kazanın ardından tüm Max filosunun dünya genelinde yere indirilmesinden sonraki en büyük kriz olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan Ortberg, şimdiye kadar 737’nin halefine dair herhangi bir planı kamuoyuna açıklamadı. Boeing ise yaptığı açıklamada, şirketin halen kendi toparlanma planına odaklandığını vurguladı.

THY açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ertesi günü THY, 225 adet Boeing uçak siparişini kamuoyuna açıklamıştı.

2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar verildiğini belirten THY, söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiğini aktarmıştı.

İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olduğunu da ilan eden THY, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişlerinin de verileceğini kaydetmişti.