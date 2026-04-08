“THY’nin Minsk seferi ekonomi köprüsü kuracak”

ADEM ADIGÜZEL

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul–Minsk seferlerini yeniden başlatması için hazırlıklar sürerken, hattın açılmasıyla birlikte turizm ve ticarette kayda değer bir hareketlilik öngörülüyor. DEİK Türkiye–Belarus İş Konseyi Başkanı Fatih Işık, “Bu sadece bir uçuş hattı değil; aynı zamanda ekonomik, ticari ve stratejik açıdan çok katmanlı bir fırsat. Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerde yeni bir ivme oluşturacaktır. Belarus hattı yeniden açıldığında Türk Hava Yolları sadece bir uçuş başlatmayacak; aynı zamanda 1.5 milyon yolculuk potansiyeline sahip yeni bir pazar inşa edecektir. Bu, turizmden ticarete kadar geniş bir kazanım anlamına geliyor” diye konuştu.

Işık, hattın ekonomik boyutuna vurgu yaparak, “Bu hat yalnızca turizm açısından değil, aynı zamanda iş dünyası için de büyük fırsatlar barındırıyor. Business class yolcu talebi yüksek. Kimya, tarım ve sanayi ürünlerinde ciddi bir kargo potansiyeli var. Bu da hattın ‘yolcu + kargo’ modeliyle oldukça verimli olacağını gösteriyor. Belarus tarafı bu uçuşların yeniden başlaması için oldukça istekli. Devlet düzeyinde güçlü bir irade söz konusu. Sürecin hızlanması adına gerekli kolaylıkların sağlanabileceği yönünde net mesajlar alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin Belarus’a yönelik yaptırımlarının etkisine değinen Işık, “Avrupa’daki kısıtlamalar, Türkiye için yeni ticaret fırsatları doğuruyor. Türkiye bu süreçte Belarus için önemli bir alternatif ortak haline geliyor. Uçuşların yeniden başlaması, ticari hacmi de doğrudan artıracaktır. Başlangıçta haftada 2–3 frekansla kademeli bir model uygulanabilir. Talebe göre artırılabilecek bu yapı, hem düşük riskli hem de sürdürülebilir bir büyüme sağlar” şeklinde konuştu.