THY'nin yolcu sayısı ocakta 6 milyonu aştı

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin Ocak 2022 döneminde 3,9 milyon olan toplam yolcu sayısının 2023 yılının aynı döneminde yüzde 56 artarak 6,1 milyona çıktığı belirtildi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısının Ocak 2022 döneminde 1,3 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde 2,3 milyona yükseldiği bildirilen açıklamada, yolcu doluluk oranının Ocak 2023 döneminde yüzde 80,7 olduğu aktarıldı.

Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 80,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranının yüzde 82,3 olduğu kaydedilen açıklamada, "Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2022 döneminde 13 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 39 artarak 18,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2022 döneminde 120,3 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde 118,9 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2023 Ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 393 olmuştur." ifadelerine yer verildi.

SunExpress'in Hatay Havalimanı uçuşları yeniden başladı

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarını yeniden başlattı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, depremin ilk gününden itibaren 186 yardım uçuşu gerçekleştirdi ve afetten etkilenen yaklaşık 11 bin kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Bu seferlerle yaklaşık 5 bin arama-kurtarma görevlisi ve sağlık ekibi deprem bölgesine ulaştırılırken, yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 166 ton yardım malzemesi de afet bölgelerine ücretsiz olarak taşındı.

SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarına da devam ediyor. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için 20 Şubat'a kadar ücretsiz olarak bilet rezervasyonu yapılabilecek.