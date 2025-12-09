THY’nin yolcu sayısı yüzde 14 arttı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY), Kasım ayına ilişkin trafik sonuçlarını paylaştı. Rapora göre THY’nin yolcu doluluk oranı Kasım’da yüzde 84,5 olurken uçak sayısı yüzde 4,9 artışla 513 oldu. Toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,0 artışla 7,42 milyon oldu.

Koltuk kapasitesi yüzde 4,7 artış gösterdi

Kargo ve posta yüzde 14,8 artarak 190 bin 692 ton olurken koltuk kapasitesi yüzde 4,7 artışla 105 bin 662 seviyesinde kaydedildi. Yatırımcıların takibinde yer alan hisselerden THYAO’da performansa bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 ekside durduğu görülüyor.

Şirketin Ocak – Kasım döneminde toplam taşınan Kargo ve Posta hacmi 2024 yılında 1,8 milyon ton iken, 2025 yılında %7,6 artarak 2 milyon ton olarak kaydedildi.