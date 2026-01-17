Tıbbi alet üretimine 150 milyon liralık stratejik yatırım: Yılda 800 bin parça üretilecek



Samsun’un tıbbi alet üretiminde ileri teknolojiye geçişini hızlandıracak Hassas Sıcak Dövme Uygulama Merkezi için istişare süreci tamamlandı.



Hassas Sıcak Dövme Uygulama Merkezi Projesi İstişare Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda (OKA) gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında sözleşme aşamasında bulunan proje tüm yönleriyle ele alındı. OKA tarafından yapılan sunumda projenin teknik ve idari detayları paylaşılırken, uygulamaya yön verecek tesis ihtiyaçları, makine ve ekipman altyapısı, insan kaynağı planlaması ile proje sonrası işletme modeline ilişkin görüş ve beklentiler masaya yatırıldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, OKA tarafından süreçleri yürütülen Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilecek olan Hassas Sıcak Dövme Uygulama Merkezi, Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yürütücülüğünde kurulacak. Yaklaşık 150 milyon TL bütçeyle inşa edilmesi planlanan merkez, yıllık 800 bin parça üretim kapasitesiyle Samsun’un tıbbi alet üretim altyapısına önemli bir ivme kazandıracak.

Merkezde hassas sıcak dövme üretim hattı, tasarım destekli kalıphane altyapısı ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik teknik eğitim alanları yer alacak. Türkiye’de tıbbi alet üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşılayan Samsun’da bu yatırımla küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün artırılması, şehrin ileri teknoloji odaklı sanayi yapısına geçişinin desteklenmesi hedefleniyor.

Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle, ASKON Samsun Şube Başkanı ve Samsun Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alp Doğru, OKA Rekabetçi Ekonomi ve Dönüşüm Birimi Başkanı Fatih Ege ile Samsun’daki sektör temsilcileri katıldı.