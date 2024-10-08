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Tıbbi cihaz firmalarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de: Dövizle sözleşme yapılabilecek

Tıbbi cihazlar ve tıbbi tanı cihazları yönetmelikleri kapsamındaki onaylanmış kuruluşlar, imalatçı firmalarla döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak iş ve hizmet sözleşmeleri yapabilecekler.

Haber Merkezi
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Tıbbi cihaz firmalarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de: Dövizle sözleşme yapılabilecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle tebliğin döviz cinsinden sözleşmelere ilişkin hükmüne ekleme yapıldı.

Buna göre, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca atanmış Türkiye'de yerleşik onaylanmış kuruluşların imalatçı firmalarla akdettiği hizmet sözleşmeleri ve Türkiye'de yerleşik kişilerle yaptığı iş sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olabilecek.

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