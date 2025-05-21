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Tıbbi cihaz üretici ve tedarikçileri “özel başkanlık” talep etti!

Medikal Dernekler Federasyonu (MEDEF) Türkiye’de tıbbi cihazların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için Savunma Sanayii Başkanlığı gibi, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir başkanlık kurulmasını önerdi.

Mehmet Kaya
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Tıbbi cihaz üretici ve tedarikçileri “özel başkanlık” talep etti!
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Mehmet KAYA/ANKARA

Antalya’da düzenlenen 2. Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi kapsamında, medikal sektörün geneline yönelik de değerlendirmeler yapıldı. Kongre sonuç bildirisi olarak açıklanan talep ve önerilerde, kamu alımlarının yeni modellere bağlanması öne çıkarken, tıbbi cihaz alımlarında yabancı markaların tercih edilmesi eleştirildi.

Tıbbi cihazların stratejik önemi

Sonuç bildirgesinde, tıbbi cihazların stratejik önemine işaret edilerek, “Savunma sanayi modeli örnek alınarak Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulması önerildi. Bu başkanlığın, proje uygulamalarıyla yerli üretime destek olması unsurunun da olması daha önce talep edilmişti.

SUT kapsamındaki fiyatlar güncellenmeli

Tıbbi cihaz sektörü özellikle kayıt dışı üretim ve merdivenaltı kalitesiz üretime yönelik endişelerini de yansıttığı sonuç bildirisinde, gümrük sonrası beyan usulünün bu türden faaliyetleri kolaylaştırdığı sonucuna vardı. Sonuç bildirisinde, SUT kapsamındaki fiyatların güncellenmesi gerektiği, fiyatların AR-GE yatırımlarının finanse edilemeyeceği seviyelere indiği belirtilirken, ihracatın geliştirilmesi için kamu destekleri uygulanılması talep edildi. Sektörün yerli üretimi güçlendirebilmesi için AR-GE yatırımlarının desteklenmesi, yatırımların kolaylaştırılması, AB sertifika süreçlerinin desteklenmesi istendi. Ayrıca SUT Komisyonlarının daha şeffaf ve sektörle işbirliği içinde çalışılması talep edildi.

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