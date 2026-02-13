Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan: Ramazanda un fiyatlarının artmaması için çalışıyoruz

Hüseyin GÖKÇE

ANTALYA

TUSAF tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen kongre, İklim Dayanıklılığı ve Ticaretin Geleceği temasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan TUSAF Başaknı Mesut Çakmak, Türkiye’nin dünyanın un ambarı olmasını gururla sürdürdüklerini belirterek, “Sadece ülkemizin değil, düşük gelirli ülkelerin de gıda güvencesiyiz” diye konuştu.

Yüksek finansman maliyeti, küresel korumacılık ve dengesizliklere rağmen arz güvenliğini sağlamaya devam ettiklerinin altını çizen Çakmak, “Keyfi ambargolar yüzünden önemli pazarlar kaybettik” dedi.

Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözlerini hatırlatan Mesut Çakmak, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Ekim ayından bu yana una zam yapılmadığına değinen Çakmak, asgari ücret zammı ve diğer maliyet artışlarını da şu an için fiyatlara yansıtmamaya çalıştıklarını bildirdi.

Güldal: İklim değişikliğinin sektöre etkilerini dikkate alarak planlama yapıyoruz

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ofis olarak hem ülke ihtiyaçlarını hem de sektör taleplerini birlikte değerlendirdiklerini söyledi. Pandemi yanı sıra uluslararası gerginliklerin belirli dönemlerde tekrarlandığına vurgu yapan Güldal, yanı sıra iklim değişikliğinin sektöre olumsuz etkilerini de dikkate alan planlama içinde olduklarını belirtti.

Dinamik bir karar alma süreçleri bulunduğunu ifade eden Güldal, sektörün tüm paydaşları için sözleşmeli üretimin çok önemli olduğunu aktardı. Güldal, küresel gelişmelere ve iklime doğrudan müdahale şansları olmamasına rağmen, planlamanın çok önemli bir değere sahip olduğunu bildiri.

Gürcan: Arka arkaya üç zam yapıldığı için tavuk ihracatını yasakladık

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise Türkiye ekonomisinin ticaret savaşları, ekonomik kırılganlıklar ve korumacılığın arttığı bir dönemde önemli bir büyüme başarısı gösterdiğini kaydetti. büyüme performansında ihracatın, ihracatta da un sanayicilerinin önemi katkısı bulunduğuna değinen Gürcan, tarımsal ürün ihracatının 32.6 milyar dolara kadar çıktığını, toplam ihracat içinde tarımın payının da önemli artış gösterdiğini söyledi.

Un fiyatlarının TMO’nun da gayretleriyle zamlanmadığını ifade eden Mahmut Gürcan, “Ramazan ayında da fiyatlarda artış olmaması için gayretlerimiz sürüyor” diye konuştu.

Gürcan, tavuk eti fiyatlarının yılbaşından bu yana üç kez zamlanması üzerine ihracatın yasağı geldiğine dikkat çekti.

Sektörde lisanslı depoculuğun önemine de değinen Mahmut Gürcan, bunlardın denetimine ilişkin de Lisanslı Depo Denetim Şirketi kurulduğu bilgisini verdi.