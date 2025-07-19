Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar: Tekstilde Türkiye’nin payını artırmak için desteklerimizi sürdüreceğiz

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, İstanbul’un sanayileşme sürecinde ve özellikle tekstil sektöründe önemli bir yere sahip olan Merter'de; Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen “Ortadoğu ve Afrika Pazarlarına Stratejik Ticaret Hamlesi” programına katıldı.

"Daralmaya rağmen dünya sıralamasında yedinci olduk"

Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Avrupa Birliği pazarında yaşanan daralmaya rağmen, Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon sektörü; 2024 yılında 32,1 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak önemli bir başarıya imza attığını dile getirerek "Küresel ihracattan yüzde 3,5 oranında pay alan sektör, dünya sıralamasında yedinci, Avrupa Birliği’nin ise en büyük dördüncü tedarikçisi olma konumunu sürdürdü." dedi.

"Türkiye'nin pazar payını artıracağız"

Volkan Ağar, Türkiye'nin Çin ve Hindistan’ın ardından yüzde 8,4’lük pay ile Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin üçüncü büyük tedarikçisi konumunda bulunduğunu dikkat çekerek "Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin, söz konusu pazarlardaki payını daha da artırmasına yönelik desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.