Ticaret Bakanı Bolat: 1 Ekim itibarıyla döviz dönüşüm primi 2 kat artırılarak uygulanacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 Ekim itibarıyla döviz dönüşüm priminin iki katına çıkarılacağını açıkladı.
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 'IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na katılarak konuşma yaptı.
Bolat, "1 Ekim itibarıyla döviz dönüşüm primi 2 kat artırılarak uygulanacak'' dedi.
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