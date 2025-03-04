Ticaret Bakanı Bolat, şubat ayı ihracat verilerini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 şubat ayında ihracatın bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 1,5 oranında azalarak 20,8 milyar dolar olduğunu açıkladı. 2024 yılında aynı ayda ihracat 21,1 milyar dolar olmuştu.

Bolat, düşüşün parite ve takvim etkisinden kaynaklandığını; takvim etkisinin yaklaşık 1 milyar dolar, parite etkisinin ise 330 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

Takvim etkisinin mart ayında da etkili olmayı sürdüreceğini kaydeden Bakan Bolat, küresel görünüm olarak, ABD’nin Çin, Meksika ve Kanada’ya yönelik yeni kararlarının da küresel ticarete olumsuz etkisinin olacağını belirtti.

Bakan Bolat, ithalatın ise şubat ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 3,8 artarak 28,9 milyar dolar olduğunu, ithalat artışının doğalgazdaki küresel fiyat artışından gelen yaklaşık 1 milyar dolarlık ilave artış ve altın ithalatındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Buna bağlı olarak, ihracattaki düşüş, ithalattaki artışa bağlı olarak dış ticaret açığı şubat ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 20,5 oranında artarak 8,2 milyar dolar oldu.

Reeskont faizlerinde indirim beklentisi

Bakan Bolat, kamuoyunda Merkez Bankası’nın Mart ayı toplantısında faiz indirimi beklentisine de işaret ederek, olası bir faiz indirimi sonrası reeskont faizlerinde de indirim ümidi içinde olduklarını kaydetti. Bolat, “Biliyorsunuz, reeskont maliyetleri yüzde 35’ten yüzde 28,35’e indirilmişti. Ümidimiz odur ki Merkez Bankamızın faiz indirimi olursa reeskont faizlerinde de bir miktar indirim olmasıdır.” diye konuştu.

Öteyandan, daha önce vurgulanan Hazine destekli kefalet kredi programının bir-iki haftaya ilan edileceğini söyleyen Ticaret Bakanı Bolat, “İGE (İhracatı Geliştirme A.Ş.) ağırlıklı ihracatçılarımız olmak üzere 36 milyar TL’lik yeni bir kefalet paketi hazırlıyor. Bir iki hafta içinde uygulamaya başlayacak. Bunu da müjde olarak verelim. E-kolay ihraçta platformunu hizmete aldık. Bu da önemli bir gelişme. Yeni ihracatçı kazanma, mevcut ihracatçılara da yeni pazarlar bulma için bu projemizi gerçekleştirdik” dedi.