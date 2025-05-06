Ticaret Bakanı Bolat, Birleşik Krallık'ta temaslarda bulunacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Londra'da Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile görüşecek, Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu'nun açılışında iş dünyası temsilcilerine ve yatırımcılara hitap edecek, Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan ile bir araya gelecek.

Bolat ile Reynolds'un gerçekleştireceği görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, potansiyel işbirliği alanları ve ticaretin bu yıl 30 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını teminen atılacak adımlar değerlendirilecek.

İki ülke iş dünyası temsilcilerinin ve yatırımcılarının katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu'nun, yeni işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi ve iş dünyaları arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek bağların kurulması için önemli fırsatlar sunması bekleniyor.

Bolat'ın, Khan ile görüşmesinde müttefik ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumunun ve gelecek perspektiflerinin ele alınması planlanıyor.

STA güncellenecek

Ziyarette ayrıca mevcut Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesi için yol haritasının belirlenmesi hedefleniyor. İş dünyaları için sağlam bir temel teşkil eden mevcut STA'nın çok yönlü şekilde genişletilmesinin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde tarihi bir adım olacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda, STA'nın hizmet ticareti, yatırımlar ve tarım alanlarını içerecek şekilde genişletilmesi ve yatay kurallar bakımdan kapsamlı hükümler içermesinin sağlanması planlanıyor.

Bunun ilk adımı, ticarette teknik engeller (TTE) faslı ve kimyasallar ile motorlu taşıtlara ilişkin eklerin, bakanlar Bolat ve Reynolds tarafından imzalanmasıyla atılacak. Bu sektörler, iki ülke arasındaki ticarette yüzde 33 pay ile 7,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İmzalanacak TTE faslı, teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinde düzenleyici uyumu teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylece, kapsama alınan ürünlerde Türkiye ile Birleşik Krallık arasında daha sorunsuz bir ticaret ortamı oluşturulması hedefleniyor. Teknik engellerin azaltılması sayesinde, mal ticaretinin daha hızlı, şeffaf ve öngörülebilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanması, kamu sağlığı, güvenliği ve çevre koruma standartları yüksek seviyede korunması amaçlanıyor. İki ülke firmalarına daha elverişli, şeffaf ve teknik uyumun sağlanmasıyla her iki ülkede ekonomik büyümenin desteklenmesi ve teşviki planlanıyor.

İki ülke arasındaki ticaret

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 22 milyar doları (22,1 milyar dolar) aştı.

Birleşik Krallık, 15,2 milyar dolar ile Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 3'üncü ülke oldu.

Aynı yıl Türkiye'nin buradan ithalatı 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca Birleşik Krallık, 2023 itibarıyla Türkiye'ye 8,6 milyar dolar doğrudan yatırım yaparak en büyük 7'nci yatırımcı ülke olarak kayıtlara geçti.