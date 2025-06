Ticaret Bakanı Bolat: Bu yıl hizmet ihracatına 7,3 milyar lira hibe desteği sağlayacağız

Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 7,3 milyar lira hizmet ihracatına hibe desteği sağlayacaklarını belirterek, "Toplamda mal ihracatıyla beraber 33 milyarlık desteklerimiz bütün ihracatçılarımıza destek için sunulacak." dedi.

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) Kümelenme Konferansı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç'in katılımıyla Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Konferans kapsamında en iyi ihtiyaç analizi, en iyi eğitim, en iyi danışmanlık, en iyi tanıtım, en iyi ticaret, en iyi alım heyeti olmak üzere altı farklı kategoride ödül verildi.

Bolat, HİSER Kümelenme Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ihracatın yatırım, üretim, istihdam, ülkeye döviz kazandırmak, malı veya hizmeti, üretimi, ülkeyi tanıtmak, pazarlama çalışması, lojistik, taşımacılık, gümrük işlemleri demek olduğunu belirterek, hava, kara, deniz, demir yollarındaki faaliyetler ve ülkeye döviz kazandırmak anlamına geldiğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanımız her daim ihracatın önemini vurgulamıştır"

İhracatın döviz ve dış borçlanma ihtiyacını azaltmak anlamına geldiğine işaret eden Bolat, "O nedenle biz ihracata çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız her daim ihracatın önemini vurgulamıştır ve sürekli daha büyük hedeflere koşmamız için AK Parti hükümetleri döneminde çok büyük çalışmaları desteklemişlerdir." diye konuştu.

Bolat, ihracatta Ticaret Bakanlığı'nın teknik direktörlük görevini yaptığını ama sahada işi yapan oyuncuların ihracatçıların kendilerinin olduğunu dile getirerek, "Biz birlikte bir takımız. Bu açıdan sorunları beraber gözlüyoruz ve Ticaret Bakanı olarak biz planları, projeleri, programları hazırlıyoruz. Destek programlarını hazırlıyoruz. İhracatçılarımızı tanıtıyoruz. Onlarla birlikte dünya pazarlarına açılma ve yeni pazar imkanları bulma noktasında birlikte çalışıyoruz. Adeta etle tırnak gibi birlikte görev yapan bir takım oyuncularıyız." dedi.

"Türkiye olarak geçen yıl 377 milyar dolar toplam mal ve hizmet ihracatı geliri kazandık"

Türkiye olarak geçen yıl 377 milyar dolar toplam mal ve hizmet ihracatı geliri kazandıklarını aktaran Bolat, "Burada mal ihracatçılarımız yaklaşık 262 milyar dolar katkı yaptılar. Hizmet ihracatçılarımız da 115 milyar dolar katkı yaptılar." dedi.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın senenin başında 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı hedefi koyduğunu anımsatarak, "Bunun için de hizmetin payı 121 milyar dolar olacak, bunu da başaracağız. Ancak bunları konuşurken kafamızı da kuma gömmemeliyiz. Dünyada, bölgemizde, etrafımızda olan bitenleri hep birlikte görüyoruz ve anlık yaşıyoruz. İsrail'in önce Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'daki saldırgan tutumu ve on binlerce kişiyi katletmesi, soykırım uygulaması ve giderek pervasızlaşması, daha sonra İran'a 13 Haziran günü saldırması, yaklaşık on günlük savaş halinden sonra bugün ateşkes ilan edildi. İki taraf da ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Sabah uyandığımızda sevindirici bir haber olarak karşılaştık. Başta altın ve petrol fiyatlarında ciddi bir geriye düşüş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Her an her şeyin olabileceği bir coğrafyada, bir dünya şartları içinde olunduğuna işaret eden Bolat, "Şöyle bakalım, kuzeyimizde 3,5 yıldır devam eden sıcak savaş 2 milyon insana ve 100 milyarlarca dolarlık kayba ve ülkelerin, şehirlerin fiziki yıkımına yol açtı. Doğumuzda savaş oldu, batımızda savaş oldu, güneyimizde oluyor, iç savaşlar oluyor. Böyle bir coğrafyanın tam merkezinde, tam ortasında Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22, 5 senedir Allah'a şükürler olsun ki ülkemizde terör belasını da yenmiş olarak, iç huzuru sağlamış olarak ekonomide 6 kat milli gelirimizi büyütmüş olarak dolar bazında ve ihracatımızı 7,5 kat büyütmüş olarak biz emin adımlarla yola devam ediyoruz." yorumunu yaptı.

"Her gün 800 milyon dünya seyircisi Türk filmlerini izliyor"

Bakan Bolat, hizmet ihracatında Türkiye'nin dünyadaki payının 2002'de yüzde 0,89 olduğunu, geçen yıl ise yüzde 1,32'ye yükseldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dünyada hizmet ticaretinde en çok fazla veren ülkeler sıralamasında beşinci olduğunu belirten Bolat, "Birinci sırada ABD, devamında İngiltere, İspanya, Hindistan var. Beşinci sırada Türkiye Cumhuriyeti var." açıklamasını yaptı.

Bolat, 22 yıllık dönemde dünyada hizmet ihracatının yıllık büyüme oranı yüzde 8 iken Türkiye'de yüzde 10 olduğunu ifade ederek, "Dünyada hizmet ihracatçılarımız iz bırakıyorlar. Turizmde, taşımacılıkta, hava, deniz, demir, kara yollarında, eğitimde, sinema, kültür alanında, fuarcılıkta, sağlık hizmetlerinde, eğitim hizmetlerinde, yazılım programlarında, bilişimde büyük başarılar sağlıyorlar. Birçoğunda ilk onun içindeyiz. Müteahhitlik sektöründe dünyada ikinciyiz. Çin'in ardından yaklaşık 540 milyar dolarlık ihaleler kazandı müteahhitlerimiz. Geçen yıl 28,5 milyar dolarlık ihaleler kazanmışlardı. Fuarcılıkta 903 bin uluslararası katılımcıyla dünyada 10'uncuyuz. Sinema, film sektöründe dünyada ilk 5'in içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Her gün 800 milyon dünya seyircisinin Türk filmlerini izlediğine dikkati çeken Bolat, "Yurt dışına gittiğimiz zaman ilk duyduğumuz kelimelerden birisi Türk dizileri oluyor. Eğitim hizmetlerinde 337 bin uluslararası öğrenciyle dünyada ilk 10 içindeyiz." diye konuştu.

"Türkiye'nin milli gelirinin 13’te 1’i lojistik sektöründe sağlanıyor"

Bakan Bolat, Türkiye'nin müteahhitlik sektöründe dünyada 2’nci sırada olduğunu ifade ederek, fuarcılıkta 903 bin uluslararası katılımcıyla dünyada 10’uncu, sinema-film sektöründe dünyada ilk 5’in içinde olunduğunu söyledi.

Eğitim hizmetlerinde 337 bin uluslararası öğrenciyle dünyada ilk 10 içerisinde yer alındığını aktaran Bolat, "Bilişim sektöründe 4,9 milyar dolar ihracat geliri sağladık. Sağlık turizminde 6 kat artışla 3 milyar dolar ihracat gerçekleşti, 1,6 milyon sağlık turistini ağırladık. Sağlık turizminde de alacağımız daha yollar var. Taşımacılık-lojistik sektöründe 40 milyar dolar ihracatımız var, 100 milyar dolarlık ciro var. Türkiye'nin milli gelirinin 13’te 1’i lojistik sektöründe sağlanıyor." dedi.

Bolat, bu yıl 7,3 milyar lira hizmet ihracatına hibe desteği sağlayacaklarını dile getirerek, "Toplamda mal ihracatıyla beraber 33 milyarlık desteklerimiz bütün ihracatçılarımıza sunulacak. Hizmet ihracat desteklerimizle alakalı program hazırladık. Pazara giriş, fuar alanı yapımı, yurt dışı lojistik dağıtım ağlarını da prefinansman protokollerine dahil ettik. Biz sadece doğrudan destekler vermiyoruz, ihracatçılarımızın finansmana ulaşımını kolaylaştırmak için de prefinansman imkanları sunmaya yönelik projeler hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HİSER projelerinden yaklaşık bin firma yararlandı"

HİSER projesinin ihracatçılara finansal katkının ötesinde bir kümelenme projesi olduğunu bildiren Bolat, projenin sektörel işbirliğini teşvik ettiğini ve ortak hareket etme kültürünü geliştiren stratejik bir program olduğuna işaret etti.

Bolat, HİSER projesinin eğitimler, danışma hizmetleri, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin yanında toplu tanıtım faaliyetleri gibi unsurlarla desteklendiğine dikkati çekerek "Projenin, yurt dışındaki muhataplarla yapılacak görüşmelerde çok önemli etkiler yaptığını gördük. Bu yüzden projemize destekleri artırdık. Herkesin bu tecrübelerden faydalanması için bugün bu konferansını düzenlemekteyiz. Bizim hizmetler sektörüne verdiğimiz desteklerin 10’uncu yıl dönümündeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

HİSER projelerinde yaklaşık bin firmanın yararlandığını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"115 milyar dolarlık ihracat bu performansla alakalıdır. HİSER, ihracat ile ilk kez tanışan işletmeleri küresel marka haline getirmek için de desteklemektedir. İhracata hazırlık süreci açısından HİSER projesi çok iyi bir başlangıç platformudur, hizmet ihracatı ailesine katılacaklara tavsiye ediyoruz. Bütün destek programlarımız ihracatçılarımızın hizmetindedir. Bu yıla 77 eylemden oluşan ihracat eylem programı ile başladık, bunları tanıttık. Bunlar içinde hizmet ve mal ihracatına yönelik programlarımız var. Finansman konusunda Eximbank üzerinden piyasa maliyetlerinin yarısı kadar maliyetle finansmana ulaşım imkanları sunuyoruz. Vergi indirimi dahil birçok kalemlerde önemli destekler var. HİSER projesi kapsamında yapılan 43 projeyi çok değerli buluyoruz. Bunların devam etmesini diliyoruz. Bugün 6 projeyi ödüllendiriyoruz."