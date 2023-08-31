Ticaret Bakanı Bolat, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Etimesgut Havaalanı'nda devam eden teknoloji festivali TEKNOFEST ziyaretinde bugün açıklanan ikinci çeyrek büyümeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Ağır deprem koşullarına ve dünya ticaretindeki daralmaya işaret eden Bakan Bolat, "Dünya ekonomisinin çok yavaşladığı ve dünya ticaretinin neredeyse durma noktasına geldiği bir durumda, Türkiye'nin yıkıcı, ağır depremle mücadele ettiği bir dönemde fena değil. İlk çeyrekte yaklaşık yüzde 4 büyüme sağlanmıştı. İkinci çeyrek yüzde 3,8. İnşallah yılı da bu rakamlar civarında kapatmayı umut ediyoruz. Türkiye büyümeye, istihdam yaratmaya, ihracat yapmaya devam ediyor, önemli olan bu" ifadelerine yer verdi.