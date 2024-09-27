Ticaret Bakanı Bolat: Dış dengede olumlu gelişmeler sağlandı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TÜİK ve Ticaret Bakanlığı’nın derlediği dış ticaret verilerini değerlendirdi. Bolat, açıklanan ticaret rakamlarına yönelik X platformundan yaptığı değerlendirmede, “Ağustos itibariyle, son 1 yıllık mal ihracatımız 262 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldi” dedi.

Bolat, paylaşımında şunları söyledi:

"Zayıf dış talebe rağmen en yüksek ağustos ayı ihracat rekoru elde edilmiştir. 22 milyar dolar.

Ağustos itibariyle, son 1 yıllık mal ihracatımız 262 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldi.

Ağustos itibariyle, ithalatımız yüzde 10,7 oranında düşüş ile 27 milyar dolara gerilemiş; son 1 yıllık ithalatımız ise yüzde 8,3 ve 31,0 milyar dolarlık azalma ile 340,7 milyar dolara gerilemiştir.

Ağustos itibariyle, son 1 yıllık dış ticaret açığımız, yüzde 33,6 düşüş ve 39,9 milyar dolar azalış ile 78,7 milyar dolara gerilemiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 10,3 puan artış ile 2024 Ağustos’ta yüzde 81,5’e, 9,1 puan artış ile 2024 ilk 8 ayda yüzde 75,7’ye, 8,8 puan artışla son 1 yılda yüzde 76,9’a yükseldi

Son 12 aylık cari işlemler açığı da Temmuz 2024 verileri itibarıyla 19,1 milyar dolara gerilemiştir. Mayıs 2023’teki 57,0 milyar dolara kıyasla 37,9 milyar dolarlık bir azalış başarılmıştır.

İhracattaki artış ve ithalattaki azalış, ülkemizde makroekonomik istikrarı güçlendirirken, büyüme kompozisyonunun net ihracat katkısı temelli bir yapıya dönüşmesini sağlamaktadır, enflasyonun düşürülmesi çabalarımıza katkı vermektedir.

OECD tarafından açıklanan güncel tahminlere göre en önemli ticaret ortağımız olan Avro Bölgesinde 2024 yılı yüzde 0,7 ile düşük bir büyüme öngörülmektedir. Dış talepte gözlenen bu zayıf seyre rağmen ihracatımızdaki artışlar devam etmektedir.

Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen ağustos ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız yüzde 2,3 oranında artışla 22 milyar dolar olmuştur. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşmiştir.

2024 yılı ilk 8 ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 oranında artarak 170,8 milyar dolar olmuştur. · 2024 Ağustos ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 262 milyar dolara ulaşmıştır.

2024 Ağustos ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında azalarak 27,0 milyar dolar olurken, yılın ilk 8 ayında ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 oranında düşerek 225,7 milyar dolar olmuştur.

2024 Ağustos ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 oranında düşüşle 340,7 milyar dolara gerilemiştir.

Böylelikle yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı yüzde 33,5 azalışla 54,9 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 9,1 puan artışla yüzde 75,7’ye yükselmiştir.

Son 12 aylık cari işlemler açığı da Temmuz 2024 verileri itibarıyla 19,1 milyar dolara gerilemiştir. Mayıs 2023’teki 57,0 milyar dolara kıyasla 37,9 milyar dolarlık bir azalış başarılmıştır.

Katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ile küresel ticaretteki rekabetçiliğimizi güçlendirirken, Ticaret Bakanlığı olarak ihracat için destek programlarımız, yurtdışı ticaret diplomasi faaliyetlerimiz yurtdışı temsilciliklerimiz ve dünyadaki güç konjonktürde bile cansiperane ihracat için koşturan ihracatçılarımızla beraber “sürdürülebilir ihracat artışını” sağlamak üzere çalışmalarımızı azim ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz."