Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonda 30’lu rakamları konuşuyor olacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni’nde ekonomiye ve bölgesel ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat, 2024 yılının hem Türkiye hem de dünya için kolay bir yıl olmadığını dikkat çekerek ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesi için dengelenme yılını geride bıraktıklarını söyledi.

“Enflasyonda 30’lu rakamları konuşacağız”

Bakan Bolat, ekonomik göstergelerde olumlu gelişmelerin yaşandığını dikkat çekerek, “Sanayi üretimi açıklandı. Kasım ayında bir önceki aya göre artışımız var. Yıllıkta da aylıkta da sanayi üretimi yönünü yukarıya çevirdi. Enflasyonda 31 puanlık gerileme kaydedildi. Yüzde 75’lerden yüzde 44,5’e geriledik. Bu ay için de ümitliyiz. Bir, iki ay içerisinde 30'lu rakamları enflasyonda konuşuyor olacağız. Enflasyondaki aşağı yönlü gidiş devam edecek” dedi.

“Suriye’de yeni dönem başlıyor”

Bakan Bolat, Suriye ve Türkiye için ticaret ve yatırım ilişkilerinin derinleşeceğini dikkat çekerek, “Suriye’de yeni bir dönemin başlaması bizi mutlu etti. Suriye halkı ve Türk halkı için karşılıklı faydalar sağlayacak projelerde ortaklıklar kurmak, bölgedeki istikrarı artırmak, geçmiş kayıp yılları telafi etmek çok önemli rol oynayacak. Suriye’de yeniden imar ve hayatın normalleşmesi konularında en güçlü rolü kamu ve özel sektörü ile ülkemiz oynayacaktır. Çalışmalarımıza hızlı ve planlı programlı devam ediyoruz” diye konuştu.