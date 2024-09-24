Ticaret Bakanı Bolat, Goldman Sachs’ta konuştu: Yatırımcıları Türkiye'ye davet etti

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Bakan Bolat, 15. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuştu.

Türkiye'deki ekonomik görünüm ile ekonomi ve ticaret alanındaki gelişmelere ilişkin yatırımcılara güncel bilgiler veren Bolat, son dönemdeki verilerin Türkiye ekonomisinin gücünün ve dayanıklılığının en görünür göstergesi olduğunu söyledi.

Bolat, yatırımcıları, Türkiye'deki fırsatlardan yararlanmaya ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde daha fazla üretim, ihracat ve refah için çabaları artırmaya davet etti.

Cari açıktaki düşüşe dikkati çekti

Bakan Bolat, Türkiye'nin cari açığındaki kayda değer düşüşe dikkati çekerek, bunun temel olarak mal ve hizmetlerdeki dış ticaret performansından kaynaklanan önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin küresel ticaretteki payının hem mal hem de hizmet açısından arttığını, geçen yıl sonu itibarıyla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını dile getiren Bolat, Türkiye'nin bu oranları daha da artırmayı hedeflediğini bildirdi.

Yatırım tarafında da Türkiye'nin finansal taraftaki başarılar sayesinde daha da parlak bir tabloya sahip olduğuna işaret eden Bolat, ülkenin küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payını da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bolat, artık küresel şirketlerin yönetildiği bölgesel bir merkez olarak hizmet veren Türkiye'nin, tedarik zincirleri yeniden tanımlanırken Avrupa için üretim ve dağıtım merkezi olma konumunu daha da sağlamlaştıracağına inandıklarını ifade etti.

ABD ile ticari ilişkilerde yukarı yönlü ivme

Bakan Bolat, Türkiye'nin ABD ile ticari ilişkilerinin de son 10 yılda arttığını belirterek, yukarı yönlü ivmeyi daha da hızlandırmaya odaklandıklarını, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi vizyonuna ulaşmak için her türlü çabayı gösterdiklerini dile getirdi.

Bolat, son 1,5 yıldır Türkiye ile ABD'nin diyaloğunun güçlendiğine işaret ederek, birlikte gerçekleştirilen faaliyetler ve etkinlikler açısından 2024'ün çok verimli bir yıl olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya değinen Bolat, ticari ve ekonomik ilişkilerin iki ülke arasındaki gündemin itici gücü olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bolat, ABD'nin Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci ülke olduğuna dikkati çekti.

Tüketim malları, enerji, sağlık, savunma ve teknolojinin Türk-Amerikan işbirliğinin amiral gemisi endüstrilerinden olduğunu söyleyen Bolat, Türk şirketlerinin de giderek daha fazla küresel iş dünyasına ve ABD pazarına girmesinden memnun olduklarını dile getirdi.

"Türk ve Amerikan şirketleri birlikte daha fazlasını başarabilir"

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde geleceğe iyimserlikle baktığını belirten Bolat, Türk ve Amerikan şirketlerinin birlikte daha fazlasını başarabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Bolat, Türkiye'nin sanayi gücünün de son 20 yılda dönüşüm geçirdiğini ifade ederek, ülkenin otomotiv, savunma, tekstil ve hazır giyim gibi çeşitli sektörlerde hem Avrupa'da hem de küresel olarak önde gelen üreticilerden biri olarak öne çıktığını vurguladı.

Türkiye'nin, inşaat sektöründe yabancı şirketler için fırsatlar barındırdığına işaret eden Bolat, bu şirketlerin, ortaklıklar kurmak, Türkiye'de veya üçüncü pazarlarda ek yatırım fırsatlarını keşfetmek için Türk inşaat şirketleriyle yakın bir şekilde çalışabileceklerini belirtti.