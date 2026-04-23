Ticaret Bakanı Bolat, Kosova’da temaslarda bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün Kosova’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Bakan Bolat, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Topluluklar ve İş Birliğinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ve Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari Lila ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Bolat’ın Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari Lila ile yaptığı görüşmede, ikili ticaretin ileri seviyelere taşınması için atılabilecek adımlar ele alındı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar eşiğine ulaşmasından duyulan memnuniyet ifade edilirken, bu ivmenin korunması ve orta vadede daha yüksek seviyelere taşınmasına yönelik ortak irade ortaya konuldu.

Ticaret ve yatırım ilişkileri güçlendiriliyor

Görüşmeler sonucunda alınan kararlar ve mutabakat sağlanan konular şu şekilde sıralandı:

“Türkiye-Kosova Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 1’inci Dönem Toplantısı’nın 2026 yılı son çeyreğinde Türkiye’de gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata varıldı.

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamının hizmetler sektörünü de içerecek şekilde genişletilmesine yönelik fikir birliğine varıldı.

İki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu derinleştirerek ticaret ve yatırım ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandırılması konusunda mutabık kalındı.

Kosova’nın sanayi altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla organize sanayi bölgelerinin ve teknoparkların kurulmasında Türkiye’nin bilgi birikimi ve tecrübesinin paylaşılması konusunda anlaşıldı.

İki ülkenin lojistik firmalarının ilişkilerini geliştirmelerini teminen gerekli altyapıların geliştirilmesi hususunda fikir birliği oluştu.”

Müteahhitlik ve savunma sanayisinde iş birliği

Bakan Bolat’ın Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yaptığı görüşmede ise iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ile kararlı siyasi iradenin, ekonomi, ticaret ve yatırımlar alanına yansıyan olumlu çıktıları ele alındı.

Bu görüşmede, Kosova’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2030 Akdeniz Oyunları projelerinde Türk müteahhitlik firmalarının rol almaya hazır olduğu vurgulandı. Savunma sanayisi dahil iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınmasına yönelik kararlılık teyit edildi. Priştine-New York hattının gerçekleştirilmesi hususunda Türkiye’nin destek ve önerilerinin önemine işaret edildi.

Türk toplumunun refahı için çalışmalar

Bakan Bolat’ın, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile yaptığı görüşmede ise iki ülke arasındaki stratejik iş birliği alanları ele alındı. Kosova’daki Türk toplumunun refahının artırılmasına ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi. Türk firmalarının Kosova’da altyapıdan enerjiye, bankacılıktan hizmetler sektörüne kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği yatırımların Kosova ekonomisine sağladığı katkılar memnuniyetle dile getirildi.

Yuvarlak Masa Toplantısı

Bakan Bolat ile Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari Lila’nın eş başkanlığında ‘Türkiye-Kosova Yuvarlak Masa Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda, Türk firmalarının Kosova’daki faaliyetleri ve yatırımları, Kosova ekonomisine sağladıkları yaklaşık 10 bin kişilik istihdam, karşılıklı yatırımların teşviki, iş yapma ortamının iyileştirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve sektörel iş birliklerinin çeşitlendirilmesi hususları ön plana çıktı.

NATO Kosova Gücü Karargahı ziyareti

Ticaret Bakanı Bolat, ziyareti kapsamında NATO Kosova Gücü (KFOR) Karargahı’nı da ziyaret ederek, KFOR Misyon Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel barış ve istikrarın muhafazasının önemi vurgulandı.

Bolat ayrıca, Murat Hüdavendigar Türbegahı’nı ve Selamlık Binası’nı da ziyaret etti.

23 Nisan Kosova Türklerinin Milli Bayramı kutlaması

Bakan Bolat, Kosova programı kapsamında, Başbakan Kurti ve Bakanların katılımıyla ‘Kosova Türklerinin Milli Bayramı’ vesilesiyle düzenlenen resepsiyona iştirak etti.

Bolat, resepsiyondaki açılış konuşmasında, Kosova’daki Türk toplumunun kimliğini koruma kararlılığının önemine, iki ülke arasındaki ortak aidiyet duygusunun en önemli göstergelerinden birinin 23 Nisan’ın her iki ülkede de kutlanması olduğuna dikkat çekti. Kosova Başbakanı Kurti ve Başbakan Yardımcısı Damka da açılış konuşmalarında, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yaparak Türkiye’yi yanlarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.