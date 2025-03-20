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Ticaret Bakanı Bolat: Makine sektörü ihracatı 2024'te 28,3 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl makine sektörü ihracatının 28,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Makine imalatçılarıyla 30 milyar dolar yıllık ihracat hedefi için birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanı Bolat: Makine sektörü ihracatı 2024'te 28,3 milyar dolara ulaştı
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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Ticaret Bakanlığı'nda kabul ettiğini belirtti.

Görüşme kapsamında sektör temsilcilerinin görüş, öneri ve talepleri dinlediklerini aktaran Bolat, sektöre uygulanan destek, politika, strateji ve eylem planları hakkında kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Makine sektörü ihracatımız 2024'te 28,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır"

Bolat, imalat sanayisinin tüm kollarını destekleyen, üretim süreçlerinde verimliliği artıran ve tarımdan inşaata, otomotivden enerjiye kadar birçok sektörde kullanılan makine ürünlerinin, toplam imalat sanayi üretimi içinde yaklaşık yüzde 9'luk paya sahip olduğuna dikkati çekerek, "Makine sektörü ihracatımız 2024'te 28,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Makine imalatçılarıyla 30 milyar dolar yıllık ihracat hedefi için birlikte çalışacağız. Toplam ihracatımızda, otomotiv, enerji-kimya, tekstil-giyim, tarım-gıda sektörlerinden sonra 5'inci sırada makine ürünleri gelmektedir. Ülkemiz, şu an dünya makine ihracatında ilk 25 ülke arasında yer almakta, ürettiğimiz makineler 200'den fazla ülkeye ihraç edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda bölgesinin önemli makine üreticisi ve ihracatçısı haline geldiğini belirten Bolat, "Türk Makinesi" markasının dünya pazarlarında giderek daha da güç kazandığını vurguladı.

"Üretim ve ihracat kapasitemizin artışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz"

Bolat, sektörün üretim, pazarlama, ihracat ve ticaret alanlarında dünya ile entegrasyonunu büyük ölçüde tamamladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sektör, bu alanlardaki yeterliliğini gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlara yaptığı ihracatla sürekli kanıtlamaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak üretim ve ihracat kapasitemizin artışını sağlamak, iş insanlarımızın dış pazarlarda işlerini kolaylaştırmak, yeni pazarlara açılmasını sağlamak ve yurt dışında karşılaştıkları sorunları çözmek için sektör paydaşları ile işbirliği halinde yoğun şekilde çalışmaya ve ülkemizin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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