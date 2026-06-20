Ticaret Bakanı Bolat'tan 'Made in EU' uyarısı: "Ekonomilere zarar verir"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, iki ülkenin orta vadede 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşabileceğini söyledi.

İtalyan Kredi Ajansı (SACE), İtalyan Ticaret Ajansı (ICE), İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile Türk iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Beyoğlu'ndaki Venedik Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-İtalya Business Forum'un kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Bolat, toplantının Türkiye-İtalya ilişkileri açısından son derece olumlu bir dönemde düzenlendiğini belirterek, iki ülkenin Akdeniz bölgesindeki en güçlü ve en dinamik ekonomik ortaklıklardan birine sahip olduğunu ifade etti.

Bu ortaklığın karşılıklı güvene, birbirini tamamlayan sanayi yapısına ve uzun yıllara dayanan işbirliği geleneğine dayandığını vurgulayan Bolat, Türk-İtalyan ilişkilerinin her zaman dostluk ve ortaklık temelinde geliştiğini söyledi.

Türkiye'de 1.600'den fazla İtalyan şirketinin faaliyet gösterdiğini belirten Bolat, bazı İtalyan şirketlerinin Osmanlı döneminden bu yana ülkede varlık gösterdiğine dikkat çekti.

Bolat, "Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ticaret hacmi bugün yaklaşık 30 milyar dolar seviyesindedir. Almanya'nın ardından İtalya Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biridir. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaptığı dış ticaretin yaklaşık 7'de biri Türkiye-İtalya ticaretinden oluşmaktadır. Bu nedenle bu ilişki büyük önem taşımaktadır. Liderlerimiz de orta vadede en geç yıllık 40 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefini belirledi. Umuyorum ki bizler, İtalya'daki muhataplarımız ve her iki ülkenin özel sektörleri el ele çalışarak iddialı ama son derece ulaşılabilir olan 40 milyar dolarlık hedefi gerçekleştireceğiz" dedi.

İtalyan yatırımları 3,5 milyar dolara yaklaştı

Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'nin dördüncüsünün geçen yıl Roma'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Bolat, zirveye iki ülkenin liderleriyle birlikte yaklaşık 500 şirket temsilcisinin katıldığını söyledi.

Zirve sonrasında 15 mutabakat zaptının imzalandığını belirten Bolat, bu anlaşmaların iki ülke iş dünyasının işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Türk ve İtalyan sanayilerinin artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Bolat, iki ülke şirketlerinin üretim süreçlerinde yoğun işbirliği içerisinde olduğunu kaydetti.

Bolat, "Türk ve İtalyan iş dünyası ile sanayisi artık birbirinden ayrı düşünülemez durumdadır. Çünkü birlikte çalışıyor, işbirliği yapıyor, birbirleri için parçalar üretiyor ve bu parçaları gerek İtalya'da gerekse Türkiye'de büyük ölçekli üretim süreçlerinde bir araya getiriyorlar. Türkiye'de faaliyet gösteren 1600'den fazla İtalyan şirketinin ülkemizdeki toplam yatırımları 3,5 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu İtalyan şirketleri altyapı, inşaat, enerji, otomotiv, finans, makine, ilaç ve kozmetik başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede değerli katkılar sağlamıştır. Türk şirketleri de özellikle lojistik, taşımacılık, liman işletmeciliği, otomotiv, sağlık hizmetleri, kimya, tekstil ve konaklama sektörlerinde İtalya'daki varlıklarını giderek artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Üçüncü ülkelerde ortak proje vurgusu

Türk müteahhitlik firmalarının İtalya'da toplam 80 milyon dolar değerinde 8 proje üstlendiğini belirten Bolat, özellikle SACE desteğiyle üçüncü ülkelerde önemli ortak projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar 138 ülkede yaklaşık 13 bin proje gerçekleştirdiğini ve toplam proje büyüklüğünün 562 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bolat, sektörün uluslararası finansman kaynaklarına erişim konusunda güçlü bir konumda bulunduğunu kaydetti.

Bolat, Türk ve İtalyan şirketlerinin yatırım modelleri aracılığıyla birlikte önemli değer üretebildiğini belirterek, bu işbirliğinin gelecekte daha da güçlenmesini beklediklerini söyledi.

"Bu başarıların üzerine inşa ederek, yalnızca Türkiye ve İtalya'da değil, üçüncü ülkelerde de işbirliğimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacak önemli bir potansiyelin bulunduğuna inanıyoruz. Bahsettiğim bütün bu ortaklıklar, Türk üreticilerin ve müteahhitlerin, İtalyan finans kuruluşları ve üreticileriyle işbirliği yaparak rekabet güçlerini nasıl artırabileceklerini göstermektedir" dedi.

Savunma sanayisinde stratejik ortaklıklar

Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının son 23 yılda 40 kat artarak 10 milyar doların üzerine çıktığını belirten Bolat, Baykar'ın Piaggio ve Leonardo ile kurduğu ortaklıkların Avrupa'nın savunma kapasitesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Türk ve İtalyan şirketlerinin birçok sektörde stratejik ortaklıklar geliştirdiğini vurgulayan Bolat, "Özellikle umut ve cesaret veren hususlardan biri de Türk ve İtalyan şirketlerin birçok sektörde stratejik ortaklıklar kuruyor olmasıdır. Tüm bu gelişmeler, iki güçlü ve dost ülke arasında ileri teknolojiler ve bilim alanındaki işbirliğinin daha da derinleştiğini göstermektedir" diye konuştu.

"Türkiye'nin 'Made in EU' dışında tutulması ekonomilere zarar verir"

Gümrük Birliği'nin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkı sunduğunu ifade eden Bolat, Türkiye'nin "Made in EU" projesi dışında bırakılmasının hem Avrupa hem de Türk sanayisi açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi.

Bolat, "Avrupalı dostlarımızın ve ortaklarımızın Türkiye'yi 'Made in EU' projesinin dışında bırakacak yanlış bir karar almamalarını ümit ediyoruz. Böyle bir karar, değer zincirleri bakımından birbirine son derece sıkı şekilde bağlı ve entegre olan Türk ve İtalyan sanayileri ile genel olarak Avrupa ve Türk sanayileri açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu gerçeği dikkate almayan herhangi bir siyasi karar, hem Avrupa ekonomilerine ve sanayilerine hem de Türk ekonomisine zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi destekleyen çok sayıda Avrupalı lider ve hükümet bulunduğunu belirten Bolat, AB'de sağduyunun hâkim geleceğine ve Türkiye'nin "Made in EU" projesi kapsamında değerlendirileceğine inandığını söyledi.

Bolat ayrıca, Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna yönelik müzakerelerin başlatılması konusunda İtalya'nın desteğine güvendiklerini ifade etti.