Ticaret Bakanı Muş’tan ‘zincir market’ açıklaması

NB EKONOMİ/ANKARA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketlerdeki fiyat artışı iddialarını ilişkin olarak “ Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz” dedi.

Muş, AK Parti Meclis Grup toplantısında gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında dile getirdiği “sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması” şeklindeki sözlerinin hatırlatılması ve “Bu konuda herhangi bir inceleme yürütüyor musunuz? “ sorusu üzerine konuyu rekabet hukuku açısından denetlediklerini, Rekabet Kurulunun, 6 zincir markete yaklaşık 2,7 milyar lira para cezası verdiğini hatırlattı.

Bu dönem içinde yürüttükleri denetimlerin de bulunduğunu belirten Muş, “Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak şu an yaptığımız uygulamalar bunlar “ dedi.