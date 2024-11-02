Dış ticaret açığı ekimde geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ekim ayında ihracat yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar oldu. Enerji ve altın hariç ihracat aynı dönemde 22,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Aynı dönemde ithalat yüzde 0,1 düşüşle 29,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekimde dış ticaret açığı 5,7 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Yılı ilk 10 aylık döneminde ise, dış ticaret açığı 65,6 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde dış ticaret açığı 94,3 milyar dolar seviyesindeydi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Antalya'da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

* Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 23 milyar 600 milyon doları aşmış bulunmaktadır.

* Geçtiğimiz yıl ekim ayı ihracatı 22,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yaklaşık 800 milyon doların üzerinde bir artışı ihracatçılarımız başardı. Ekim ayında altın ve enerji hariç ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında artışla 22,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ekim ayında aylık bazda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek altın ve enerji hariç ihracat rekoru kırılmıştır. Böylece son 15 ayın 10'unda ayın Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdık. 2024 yılının ilk 10 ayında mal ihracatımız 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükseldi. Böylece bu yılın 10 ayında 6,7 milyar dolar mal ihracatımızı artırdık.