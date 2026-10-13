Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Eylülde de cari fazla bekliyoruz

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayına ilişkin cari işlemler verilerini değerlendirdi. Verilere göre, yılın ilk sekiz ayında cari açık 31,5 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolara yükseldi.

Ağustostaki cari fazla, geçen yılın aynı ayındaki 4,6 milyar doların altında kaldı. Buna karşılık altın ve enerji hariç yıllıklandırılmış cari hesap 26 milyar dolar fazla verdi.

İhracat ve turizm gelirleri cari dengeye destek sağlıyor

Bolat’ın paylaştığı verilere göre yıllıklandırılmış hizmet ihracatı yüzde 2,9 artışla 125,1 milyar dolara çıktı. Bu dönemde seyahat gelirleri 60,1 milyar dolar, taşımacılık gelirleri 44,3 milyar dolar oldu.

Ayrıca yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı yüzde 3,8 artarak 405,3 milyar dolara yükseldi. Bolat, ihracattaki dayanıklı görünümün yılın kalanında cari dengeyi desteklemesini beklediklerini belirtti.

Enerji ve emtia fiyatları cari denge için risk oluşturuyor

Öte yandan Bolat, yüksek enerji ve emtia fiyatlarıyla artan oynaklığın cari denge üzerinde risk yarattığını vurguladı. Ancak cari açığın millî gelire oranının tarihsel ortalamaların altında kalmasını öngördüklerini ifade etti.

Bu oran, 2026’nın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,3 oldu. Böylece 2002–2025 dönemindeki yüzde 3,4’lük ortalamanın altında kaldı.

2029 yılı için 450 milyar dolarlık ihracat hedefi

Bolat, 2027–2029 Orta Vadeli Programı kapsamındaki hedefleri de paylaştı. Program sonunda mal ve hizmet ihracatının toplam 450 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca ihracat ve turizm gelirlerindeki artışın cari dengedeki iyileşmeyi desteklemesini beklediklerini aktardı. Program, cari açığın millî gelire oranının 2029’da yüzde 1,6’ya gerilemesini öngörüyor.