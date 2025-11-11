Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Görüşmeler sürüyor, hedef ABD’nin vergileri düşürmesi

Maruf BUZCUGİL, Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

TOBB’da ikincisi düzenlenen Hedef Pazar ABD Zirvesinde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni dönemin önemli başlıkları arasında, tedarik zincirlerinde yakınlaştırma, kamu alımlarında yerli katkı vurgusu, rekabette tarife risklerinin bulunduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Kısacası; üretimden pazarlamaya, lojistikten finansmana kadar daha planlı, profesyonel ve stratejik olmamız gereken bir dönemdeyiz” diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin sadece bir rakam olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin küresel değer zincirinde daha görünür ve kalıcı bir aktör olma iradesinin ifadesidir” dedi.

TOBB ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle kurulan TOBB Ticaret Merkezleri ile adım adım bu hedefe ilerlendiğini ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “TTM, yalnızca bir hizmet noktası değildir. Türkiye’nin Amerika’daki ticari diplomasisinin operasyonel üssüdür. Firmalarımızın pazara girişini hızlandıran, maliyetleri düşüren, uyumu kolaylaştıran bir platformdur” ifadelerini kullandı.

Kuruluşundan bu yana 500’den fazla Türk şirketine ABD pazarına giriş, ölçek büyütme ve saha uyumu konularında doğrudan destek verildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Hali hazırda 17 sektörde 100’e yakın üyemiz ile lojistikten satış sonrası hizmetlere, pazarlamadan tedarik zinciri yönetimine uzanan uçtan uca bir yapı kurduk” bilgisini verdi.

“TTM ile ABD’nin tüm limanlarına hizmet verilebilecek”

Pandemi döneminde kapanmaların yaşandığı aşamada girişimcilere ABD’ye gitmeden şirket kurma, mal teslim etme imkanı sağlandığını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Konteyner krizlerinde randevulu depolama ve yükleme–boşaltma ile darboğazları aştık. Tedarik risklerinde alternatif rota ve sigorta düzenlemeleriyle kırılganlığı azalttık” ifadelerini kullandı.

TTM Chicago’nun, sadece Illinois eyaletinde değil, ABD’nin tüm liman şehirlerinde ve stratejik bölgelerinde hizmet verebilecek bir lojistik ve operasyonel kapasiteye ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Ana depomuzun yanı sıra birçok eyalette, kapıdan kapıya hizmet sunabilen bir yapıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapasite, sadece bir lojistik başarı değil; aynı zamanda Türkiye’nin küresel ticaret vizyonunun sahadaki karşılığıdır” dedi.

ABD’nin ticaret hacmine ilişkin bilgiler veren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Klasik pazarlarımızda yoğun rekabetle karşılaştığımız ve zorlandığımız bu günlerde, ABD’ye ihracat her Türk firması için bulunmaz bir fırsattır” şeklinde konuştu.

ABD’nin küresel marka bilinirliği için benzersiz bir vitrin olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“ İnşaat malzemeleri, ev–yaşam, gıda–tarım, makine, otomotiv yan sanayi başta olmak üzere pek çok alanda ölçeklenebilir fırsatlar var. Yeni dönemde ihracat artı akıllı yatırım ikilisini birlikte düşünmek lazım. Son işlem, montaj, satış sonrası ve garanti ağını yerinde kurmak hem uyum maliyetini düşürüyor hem de müşteriye yakınlık sağlıyor”

“Yeni üyelere ABD’ye hoş geldin hediyesi vereceğiz”

Hisarcıklıoğlu önümüzdeki yıllar için belirlenen üç odağı şöyle sıraladı:

“Teknoloji ve hizmet ihracatını ayrı bir büyüme kulvarı olarak ivmelendirmek, Sektör odaklı ticaret merkezleri ve çok merkezli ABD ağı ile teslim süresi ve iade maliyetlerini minimize etmek, Daha fazla Türk firmasını ABD içinde sürdürülebilir şekilde konumlandırmak”

Ticaret Bakanlığı’nın desteklerinin bu kapsamda kritik bir kaldıraç olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Bakanlık ile Mayıs’ta yapılan protokol sayesinde uygun fiyatlarla depolama faaliyetlerini çeşitlendirdiklerini hatırlattı. Başkan Hisarcıklıoğlu, yeni üyeleree “Amerika’ya Hoş geldin” hediyesi verileceğini belirtti.

“Alternatif değil zorunluluk”

ABD’ye mal satmanın artık alternatif değil zorunluluk olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Kurallar yeniden yazılırken oyunun içinde, hatta önünde olmak zorundayız.

TTM Chicago köprünüz olmaya devam edecek. Ama o köprüden daha çok firmanın, daha planlı ve daha hızlı geçmesi gerekiyor. 500’den fazla firmamızın birikimi, önümüzdeki beş yılda iki katına çıkacağımızın da teminatı” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Görüşmeler sürüyor, hedef ABD’nin vergileri düşürmesi

ABD’nin açıkladığı gümrük vergisi kararlarının, küresel ticaret politikası belirsizliklerini keskin şekilde artırdığını ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kuruluşların küresel büyüme beklentilerindeki artışa rağmen tarihsel ortalamaların altında kalacağını anlattı.

Türkiye ekonomisinin pandemi süreci dahil büyüme performansını sürdürdüğüne değinen Bolat, son 20 çeyrektir üst üste büyüme performansının devam ettiğini kaydetti. GSYH’nın tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar eşiğini aştığını ifade eden Ömer Bolat, ihracattaki artışın da dikkat çekici olduğunu söyledi.

Hizmetler alanındaki performansın da 117.2 milyar dolar ile tarihi rekor kırdığı bilgisini veren Bolat, “Ülkemizin bu alanda yakaladığı başarının bir diğer göstergesi de 2024 yılında dünyada en fazla hizmet ticareti fazlası sağlayan 5’inci ülke olmamızdı” dedi.

İhracatı artırmaya yönelik Bakanlığın faaliyetlerinden söz eden Ömer Bolat, geçen yıl 17.65 milyar dolar seviyesinde olan ihracat destek tutarının bu yıl 25.5 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Hizmet ihracatı hedeflerine ulaşmak için geniş bir yelpazede destek veriliğini dile getiren Bolat, Eximbank’ın ihracata verdiği desteğin ise bu yıl 48.7 milyar liradan, 53 milyar liraya yükseldiğini söyledi.

8 Kasım’da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Eximbank’ın kullandırdığı alıcı kredilerinde kapsamın genişletildiğini söyleyen Bakan Bolat, İGE A.Ş ile bugüne kadar ihracatçılara 204.9 milyar liralık krediye karşılık 179 milyar liralık kefalet imkanı sağladıklarını anlattı. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi ve sektörel gelişmelere ilişkin bilgiler veren Ömer Bolat, “Türk ihraç ürünlerinin küresel ölçekte en etkin şekilde tanıtılması amacıyla, 41 farklı sektör ve ürün grubuna yönelik 42 tanıtım ve pazarlama kampanyası başlatılmış olup, bu kampanyalardan 26 tanesi ABD’ye yönelik faaliyet göstermesi planlanmaktadır” diye konuştu.

E-ihracatçılara sağlanan destek mekanizmalarını genişleterek rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini ifade eden Bolat, ABD’nin dünyada en fazla doğrudan yatırım çeken ülkelerinden birisi olduğunu dile getirdi.

“Son görüşmeyi 3 Kasım’da yaptık”

ABD’nin yeni ticaret politikalarını da değerlendiren Bolat, “Halen, Türkiye’ye uygulanan %15 ilave vergi oranı, Çin ve benzeri bazı büyük tedarikçilere uygulanan oranlara kıyasla daha düşük seviyededir. Bu durum, ABD’nin Türkiye’yi tamamen dışlayıcı bir yaklaşımla değil, stratejik olarak konumlandırma anlayışıyla değerlendirdiğini göstermektedir” dedi.

ABD Ticaret Temsilciliği ile çok sayıda görüşme yapıldığı bilgisini veren Bolat, amaçlarının bir çöküm sağlanması ve Türkiye’ye uygulanan vergilerin düşürülmesi olduğunu anlattı.

Bolat, gelinen noktanın son olarak 3 Kasım’da ABD Büyükelçisi ile değerlendirildiğini dile getiren Ömer Bolat, “ Bu kapsamda, gerek ülkemizin tabii olduğu ilave %15 vergi oranının düşürülmesi genel öncelik olarak ortaya çıkmakla birlikte, tekstil ve konfeksiyonda özel bir düzenleme ile daha elverişli bir vergiye tabii tutulmamız; ayrıca, section 232 olarak bilinen önlemlerden muaf tutulmamız veya uygulanan oranların düşürülmesi öncelikli müzakere hedeflerimizdir” şeklinde konuştu.

Başarılı ihracatçılar ödüllendirildi

Öte yandan protokol konuşmalarının ardından TOBB Ticaret Merkezlerinden yararlanarak ABD’ya başarılı ihracat yapan firmalar ödüllendirildi. Bu kapsamda ödül alan firmalar şunlar:

1. İhracatını En Hızlı Geliştiren Üye Ödülü – NURUS

2. E-İhracat Başarı Ödülü – UNOX VALVE

3. Teknoloji ve İnovasyon Ödülü – INTECRO ROBOTICS