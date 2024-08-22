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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İhracatı artırmak için yoğun çalışmalar yapıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) heyetiyle görüşme yaptı. Bolat, ihracatı artırmak için yoğun çalışmalar yaptıklarını ve TÜRKONFED'in önerilerinden faydalanacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İhracatı artırmak için yoğun çalışmalar yapıyoruz
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

"Küresel ölçekte ihracatımızı artırmak ve iş dünyamızın önünü açmak için çok yoğun çalışmalar yapıyor, çok sayıda strateji uyguluyoruz"

TÜRKONFED'in değerli görüşleri ve önerilerinden istifade edeceklerini belirten Bolat, "Türk iş dünyamız, ihracatçılarımız, esnaf ve sanatkarlarımız, üretim ve ihracat alanında üstlendikleri rolle büyümemizde kilit rol oynamaktadır. Bakanlık olarak küresel ölçekte ihracatımızı artırmak ve iş dünyamızın önünü açmak için çok yoğun çalışmalar yapıyor, çok sayıda strateji uyguluyoruz." dedi.

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