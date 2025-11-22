Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Ürün güvenliğinde mevzuatı ve denetimi sıkılaştıracağız

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründeki işbirliklerini güçlendirmeyi, yenilikçi çözümleri öne çıkarmayı ve dijital ticaretin toplumsal ve ekonomik etkisini büyütmeyi hedefleyen Türkiye E-Ticaret Haftası başladı.

Programın açılış etkinliğinde konuşan Ticaret Bakanı Bolat, e-ticaretin en yoğun olduğu sektörlerin “yeme-içme”, “giyim, ayakkabı ve aksesuar”, “elektronik”, “ev, bahçe ürünleri, mobilya ve dekorasyon”, “medikal”, “kozmetik ve kişisel bakım” şeklinde sıralandığını söyledi.

Ürün güvenliğinin önemine işaret eden Bolat, şöyle devam etti: “Tüketicilerimizin sağlığını, güvenliğini korumanın yanı sıra adil ve sürdürülebilir bir dijital ticaret ekosistemi oluşturmak çok büyük önem taşıyor. Malum son birkaç gündür ürün güvenliğinde yaşadığımız bazı müessif hadiseler ve Allah rahmet eylesin can kayıpları olmuştu. Bu nedenle ürün güvenliği meselesi bütün bakanlıklarımızın gerçekten önem verdiği bir alan. Ancak bu polisiye ve cezai tedbirlerle olduğu kadar sektör oyuncularının ve ilgililerin de kurallara uymasıyla alakalı ve sektörel iç denetimlerle de alakalı bir konu ama biz bu konudaki mevzuatlarımızı, denetimlerimizi ve yanlış yapanlara karşı cezai uygulamalarımızı her zaman kanunlara en uygun ve sıkı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz.”

“Her 5 işlemden birisi e-ticarette”

Ticaret Bakanı Bolat, e-ticarette çok hızlı bir büyüme ve dönüşüm yaşandığını kaydederek, pandemiyle birlikte e-ticaret sektöründeki hızın arttığını söyledi. Bolat, “O döneme kadar dünyada ve Türkiye’de ticaretin içinde e-ticaretin payı yüzde 4,5-5’lerde dolaşırken 2-3 yılda yüzde 21’e kadar yükseldi. Şu anda da o civarda yani her 5 ticaretten birisi e-ticaret konumunda” ifadelerini kullandı.

Bakan Ömer Bolat, e-ticaretin yıllık hacminin geçen yıl 6 trilyon dolara yükseldiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de e-ticaret hacmi ise 2024’te tam 3 trilyon Türk lirasına ulaştı. Bunun karşılığı 90 milyar dolar. Kovid- 19’dan önceki yıl olan 2019 ile 2024 arasında e-ticaret hacmi TL bazında 21 kat yükseldi. Perakende e-ticaret hacmi de aşağı yukarı 1 trilyon 620 milyar lira. Bu da toplam e-ticaret hacminin yüzde 55-60’ına tekabül ediyor. Yatırımcılar bunun için bu sektöre önem veriyor ve yatırımlar yapıyor. Türkiye, e-ticaret sektöründe uluslararası yatırımcılar için çok cazip bir merkez halinde.”

Bolat, Türkiye’de genel e-ticaret işlem sayısının 2024’te 6 milyar adede yaklaştığını, perakende e-ticaret işlem sayısının da 1 milyar 850 milyon adet olarak gerçekleştiğini ifade ederek “2024’te e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasılamızdaki payı yüzde 6,5 olmuştur. Avrupa ile karşılaştırıldığında benzeri bir uyumu görmemiz mümkün.” dedi. E-ticaretteki işletme sayısının 2024’te 600 bine ulaştığını kaydeden Bolat, bu şirketlerin yüzde 78,6’sının bireysel, yüzde 17,8’inin limited, yüzde 3,6’sının anonim şirket olduğunu anlattı.