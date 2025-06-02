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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısına katılacak.

Haber Merkezi
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katılacak
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AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, OECD Bakanlar Konseyi toplantısı, üye ve ortak statüsünde bulunan 40'tan fazla ülkeden başbakan, bakan, bakan yardımcısı ve üst düzey temsilciler ile Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası örgütlerin yöneticilerinin katılımıyla yarın Paris'te gerçekleştirilecek.

Toplantıda hangi konular ele alınacak?

Bakan Bolat'ın da katılacağı toplantıda, küresel ekonominin güncel durumu ile iklim değişikliği bağlantılı ekonomik sorunlar, dijitalleşme ve yapay zekanın ekonomiye etkileri, ekonomideki yapısal dönüşüm karşısında ticaret politikalarının konumu gibi dünya ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu zorluklar ele alınacak.

"Serbest Pazarları ve Kurallara Dayalı Uluslararası Ticaret Sistemini Etkin Şekilde Güçlendirmek" ve "Yenilikçi Politikalarla Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Ekonomik Büyümenin İnşası" başlıklı oturumlarda konuşacak Bolat, küresel ekonomi ve ticaretin güncel durumu bağlamında Türkiye'nin ekonomi ve ticaret politikası öncelikleri ile çok taraflı ticaret sisteminin geliştirilmesine yönelik işbirliği olanaklarına ilişkin görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaşacak.

Sefcovic ile ikili görüşme

Toplantı kapsamında Bolat ile AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede, ikili ticari konular, çok taraflı ticaret sisteminin reformu bağlamında Türkiye ile AB arasındaki işbirliği olanakları ve gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar üzerinde istişarede bulunulacak. Ayrıca, Sefcovic ile 1 Temmuz'da Ankara'da özel sektör sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının da katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu ikinci toplantısının kapsamı ve programı da ele alınacak konular arasında bulunuyor.

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